Offrez-vous la tranquillité : découvrez le charme d'une ferme de 345 XNUMX € à West Cork

Découvrez la quintessence de la vie à la campagne avec une charmante ferme nichée au cœur de West Cork. Cette propriété sereine de 345 14 € offre une délicieuse évasion de la vie urbaine trépidante de Dublin XNUMX. Dotée d'une rénovation durable qui embrasse l'essence de la structure d'origine, cette maison idyllique allie harmonieusement l'esthétique traditionnelle au confort moderne.

La ferme spacieuse est située sur un vaste terrain, vous permettant de vous immerger dans la beauté de la nature. Avec des collines, des prairies verdoyantes et un sentiment de tranquillité, la propriété offre un refuge bienvenu pour ceux qui recherchent la paix et la solitude.

Entrez dans la ferme et vous serez captivé par son atmosphère chaleureuse et accueillante. Les intérieurs ont été soigneusement conçus pour préserver le charme rustique de la ferme, tout en incorporant avec goût des éléments contemporains. Des poutres apparentes à la cheminée en pierre, chaque détail dégage un sentiment d'histoire et de caractère.

La ferme rénovée dispose d'un grand espace de vie, dont un salon confortable, une cuisine entièrement équipée et des chambres spacieuses. Il y a aussi un charmant patio extérieur où vous pourrez savourer une tasse de café le matin tout en vous plongeant dans un paysage à couper le souffle.

Si vous aspirez à une vie plus simple, loin du bruit et des embouteillages de la ville, cette ferme de West Cork est l'investissement idéal. Que vous cherchiez à prendre votre retraite en toute tranquillité ou à la recherche d'une charmante maison de vacances, cette propriété offre d'innombrables possibilités de créer des souvenirs impérissables.

FAQ:

Q : Quel est le prix de la ferme de West Cork ?

R : Le mas est au prix de 345 XNUMX €.

Q : Quel est l'emplacement de la ferme ?

R : La ferme est située dans la région pittoresque de West Cork.

Q : La ferme offre-t-elle des équipements modernes ?

R : Oui, la ferme fait l'objet d'une rénovation durable qui intègre le confort moderne tout en conservant son charme rustique.

Q : La ferme est-elle entourée par la nature ?

R : Oui, la propriété est nichée au milieu de collines et de prairies verdoyantes, offrant un environnement serein et pittoresque.