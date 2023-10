Une comète volcanique explosive émet une énorme paire de cornes

Une énorme comète volcanique nommée 12P/Pons-Brooks a explosé pour la deuxième fois en quatre mois, libérant un nuage de glace et de gaz qui ressemble à une gigantesque paire de cornes. La comète, qui est une comète cryovolcanique, possède un noyau solide et est remplie d'une combinaison de glace, de poussière et de gaz appelée cryomagma. Lorsque la comète est chauffée par le rayonnement solaire, la pression s'accumule et provoque une violente explosion, propulsant la matière glacée dans l'espace à travers les fissures de la coque du noyau.

Les astronomes ont détecté une grande explosion à partir de 12P le 5 octobre, rendant la comète beaucoup plus brillante en raison de la lumière supplémentaire réfléchie par sa coma élargie. Au cours des jours suivants, la comète de la comète a continué à s'étendre, développant ses « cornes particulières » distinctives. La forme irrégulière du coma est probablement due à une irrégularité de la forme du noyau du 12P. Le gaz sortant est partiellement obstrué par une encoche qui dépasse sur le noyau, ce qui rend la forme de la coma plus définie et plus visible à mesure que le gaz s'éloigne de la comète.

12P est actuellement sur une trajectoire vers le système solaire interne et se lancera autour du soleil sur son orbite hautement elliptique de 71 ans. Il atteindra son point le plus proche de la Terre le 21 avril 2024, avant d'être catapulté vers le système solaire externe. C'est la deuxième fois cette année que 12P présente ces cornes éruptives, la précédente éruption ayant eu lieu le 20 juillet. Bien que la taille du coma lors de l'éruption la plus récente ne soit pas claire, des signes indiquent qu'elle était « deux fois plus intense » que celle de l'éruption XNUMXP. première éruption.

À mesure que la comète se rapproche du soleil, il existe une forte possibilité d’assister à des éruptions plus importantes, voire d’une ampleur encore plus grande. Une autre comète volcanique, 29P/Schwassmann-Wachmann, a également connu des éruptions notables ces dernières années. En décembre 2022, elle a connu sa plus grande éruption depuis 12 ans et les scientifiques ont pu prédire avec précision l’une de ses éruptions en avril de cette année.

Sources:

– Association astronomique britannique (BAA)

– Spaceweather.com

– Sciences en direct