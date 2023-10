La science citoyenne révèle qu’un prédateur envahissant menace les eiders d’Islande

By

Les espèces envahissantes constituent une menace importante pour de nombreuses populations d'oiseaux sur les îles. Même si le kiwi de Nouvelle-Zélande a été gravement touché par des prédateurs envahissants, il n’est pas la seule espèce d’oiseau confrontée à de tels défis. Le centre de recherche de l'Université d'Islande à Snæfellsnes et l'IGB ont dirigé une équipe de chercheurs qui ont utilisé les données de Citizen Science pour étudier l'impact du vison d'Amérique envahissant sur la population indigène de canards eider de l'archipel islandais de Brokey. Les résultats, publiés dans Ecology Letters, ont révélé que le vison a décimé la population de canards eider d'environ 60 % dans cette région.

Contrairement au kiwi de Nouvelle-Zélande, les eiders ont développé des stratégies de défense contre les mammifères prédateurs. Par exemple, dans l’archipel Purkey, le retour du renard arctique indigène n’a eu aucun impact perceptible sur la population d’eiders en raison de leur histoire évolutive commune et de leurs mécanismes de défense appropriés. Cependant, les eiders étaient mal équipés pour se défendre contre le vison d’Amérique envahissant.

Les espèces d’oiseaux insulaires, en particulier celles qui nichent au sol, sont particulièrement vulnérables aux prédateurs envahissants. L'eider d'Islande, avec environ 16 % de la population mondiale d'eiders et 32 ​​% de la population européenne résidant en Islande, joue un rôle crucial dans l'écologie, l'économie et la culture du pays. Le duvet d'eider, extrait des nids, est transformé en vêtements et couvertures de haute qualité.

L’équipe de recherche a utilisé des données à long terme de Citizen Science, collectées par des familles locales sur plusieurs décennies, pour examiner l’impact du vison d’Amérique sur la population d’eiders. Les données ont montré que le vison avait un impact plus important sur les eiders que le changement climatique, entraînant une réduction de 60 % des nids dans l'archipel de Brokey.

Cette étude souligne l'importance des données à long terme dans l'étude des impacts des invasions biologiques. L’équipe de recherche souligne que les données de haute qualité collectées avant et après l’introduction d’espèces envahissantes sont inestimables. Comprendre les effets des prédateurs envahissants est crucial pour la conservation des populations d’oiseaux vulnérables sur les îles.

Sources:

– Jón Einar Jónsson et al, Les données à long terme révèlent des impacts contrastés des prédateurs de nids indigènes et invasifs en Islande, Ecology Letters (2023). DOI : 10.1111/ele.14313.

– « Citizen Science révèle quel prédateur cause des problèmes aux canards eiders en Islande. » Phys.org, 11 octobre 2023, phys.org/news/2023-10-citizen-science-reveals-predator-eider.html.