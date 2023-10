La menace cachée du changement climatique souterrain

Une étude récente publiée dans Nature a mis en lumière un problème climatique moins connu : la hausse des températures souterraines. Appelé « changement climatique souterrain », ce phénomène se distingue du changement climatique atmosphérique provoqué par les déséquilibres des gaz à effet de serre. Elle provient plutôt de la chaleur générée par les métros et les bâtiments, qui est directement rejetée dans le sol.

L’impact de cette chaleur souterraine peut avoir de graves conséquences pour les villes s’il n’est pas correctement atténué. Alessandro Rotta Loria, auteur de l'article et chercheur à l'Université Northwestern, le décrit comme un « danger silencieux » qui a déjà provoqué une déformation du sol et des dommages potentiels aux structures de la ville.

Les recherches de Rotta Loria, centrées sur Chicago, révèlent que la chaleur souterraine associée aux bâtiments et aux parkings s'est propagée et a augmenté à un rythme plus rapide que les températures de surface, à l'exclusion du Millennium Park. En comparant cette augmentation de la température souterraine au réchauffement climatique, Rotta Loria souligne que les températures souterraines des villes augmentent encore plus vite que celles de la surface.

Pour suivre les températures, Rotta Loria et son équipe ont déployé plus de 150 capteurs de la taille d'une carte de crédit à travers Chicago. Leurs résultats indiquent que les températures sous les structures artificielles peuvent être jusqu'à 77 degrés Fahrenheit plus élevées que dans les endroits souterrains non perturbés.

Les solutions d'atténuation de ce problème comprennent l'installation d'une isolation thermique et la capture de la chaleur excédentaire pour l'énergie géothermique. Reconnaissant l'importance de résoudre ce problème, le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, souligne la nécessité pour le secteur de la construction d'adapter les matériaux et les techniques pour faire face à la hausse des températures souterraines.

Sources:

– Nouvelles NBC

– Scientifique américain