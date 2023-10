Une nouvelle recherche montre que 40 % des individus choisissent de rester ignorants des conséquences de leurs décisions

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université d'Amsterdam a révélé que 40 % des individus choisissent de rester ignorants de l'impact de leurs décisions sur les autres, utilisant souvent cette inconscience pour agir de manière plus égoïste. Ce comportement, qualifié d’« ignorance volontaire », s’apparente à celui des consommateurs qui ferment les yeux sur les origines problématiques des produits qu’ils achètent.

Les chercheurs ont mené une méta-analyse de 22 études de recherche impliquant 6,531 40 participants. Dans ces études, certains participants étaient informés des conséquences de leurs actes, tandis que d’autres avaient le choix d’apprendre ou de rester dans l’ignorance. Les chercheurs ont découvert que lorsqu’on leur en donnait la possibilité, XNUMX % des individus choisissaient de ne pas connaître les conséquences de leurs actes.

En outre, l’étude a révélé que l’ignorance volontaire était liée à une diminution des comportements altruistes. Les participants qui ont été informés des conséquences de leurs actes étaient 15.6 points de pourcentage plus susceptibles d'agir généreusement que ceux qui ont choisi de rester ignorants.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse qu’une des raisons de l’ignorance volontaire pourrait être le désir de maintenir une perception positive de soi en tant que personne altruiste. L'étude a révélé que les participants qui ont choisi de connaître les conséquences de leurs actes étaient 7 points de pourcentage plus susceptibles d'agir généreusement, ce qui suggère que les individus véritablement altruistes sont plus enclins à s'informer eux-mêmes sur les conséquences de leurs décisions.

Cette recherche met en lumière la prévalence et les effets néfastes de l’ignorance volontaire. Cela suggère que de nombreux actes d'altruisme perçu peuvent être davantage motivés par des pressions sociétales et l'image de soi plutôt que par une véritable préoccupation pour le bien-être des autres. Comprendre les motivations de l’ignorance délibérée peut aider à élaborer des stratégies pour lutter contre ce comportement et promouvoir une prise de décision plus éclairée.

