By

La Chine a annoncé son intention de lancer l'année prochaine le télescope de la station spatiale chinoise (CSST), un projet visant à renforcer les objectifs de recherche spatiale du pays. Le CSST, également connu sous le nom de « Xuntian », contribuera à de nouvelles découvertes astronomiques et fournira des informations précieuses sur l'univers. Il coorbitera avec la station spatiale chinoise Tiangoing et sera périodiquement révisé par des astronautes chinois.

Le télescope spatial chinois est conçu pour surpasser les capacités du télescope spatial Hubble de la NASA. Doté d'un miroir primaire de deux mètres de diamètre, il effectuera des observations en champ profond d'une superficie de 17,500 2.5 degrés carrés et effectuera des observations fines des corps célestes à l'aide de sa caméra de 300 milliards de pixels. Le CSST peut obtenir des vues panoramiques haute définition de l’univers avec un champ de vision XNUMX fois plus large que celui du télescope Hubble.

Selon Lin Xiqiang, directeur adjoint de l'Agence chinoise des missions spatiales habitées, le CSST réalisera des percées dans des domaines tels que la matière noire, l'énergie noire, la cosmologie, la Voie lactée et les galaxies voisines. Le télescope aura une qualité d’image similaire à celle du télescope Hubble, mais avec un champ de vision plus large.

Alors que la Chine fait de grands progrès dans l’exploration spatiale, la NASA est un leader dans ce domaine depuis de nombreuses années. Le télescope Hubble a fourni des informations précieuses sur l’univers, notamment des images époustouflantes de supernovas et d’étoiles mourantes. Cependant, en raison de ses systèmes vieillissants, la NASA envisage de mettre hors service la Station spatiale internationale et de développer un vaisseau spatial plus avancé.

Le lancement par la Chine du CSST représente une étape importante dans l'élargissement de nos connaissances sur l'espace extra-atmosphérique. Les capacités du télescope permettront d’approfondir l’exploration et la recherche, fournissant ainsi des informations précieuses sur le cosmos. Alors que des pays comme la Chine continuent de développer leurs programmes spatiaux, l’avenir de l’exploration spatiale semble prometteur.

Sources:

– Espace.com

– Agence de presse Xinhua