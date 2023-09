Les tensions montent entre l'Inde et la Chine à propos du site d'atterrissage de Chandrayaan-3

L'agence spatiale indienne ISRO a récemment franchi une étape importante avec l'atterrissage réussi du Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune. Cependant, les tensions entre l'Inde et la Chine se sont propagées à l'exploration spatiale lorsqu'un éminent scientifique chinois conteste l'emplacement du site d'atterrissage.

Ouyang Ziyuan, fondateur du programme chinois d'exploration lunaire, affirme que le site d'atterrissage de Chandrayaan-3, à 69 degrés de latitude sud, n'est pas réellement situé dans la région du pôle sud. Selon Ziyuan, la région polaire est définie comme étant comprise entre 88.5 et 90 degrés. Il affirme que la version lunaire du cercle Antarctique est beaucoup plus proche du pôle.

La déclaration de Ziyuan contredit l'affirmation indienne selon laquelle la mission Chandrayaan-3 a atteint plus au sud que tout autre vaisseau spatial. Alors que 69 degrés sud sur Terre se situeraient dans le cercle antarctique, Ziyuan soutient que le cercle lunaire est plus proche du pôle. Le Chandrayaan-3 se trouvait à environ 619 kilomètres (385 miles) de la région polaire, selon Ziyuan.

Dans le même temps, le programme spatial chinois a été souligné comme doté d'une technologie plus avancée, capable d'envoyer des orbiteurs et des atterrisseurs directement sur l'orbite de transfert Terre-Lune des années avant l'Inde. Même si les réalisations de la Chine dans le domaine de la technologie spatiale sont reconnues, la mission indienne Chandrayaan-3 a quand même atteint une latitude sud importante sur la Lune.

Malgré le différend en cours, l'agence spatiale indienne tente avec diligence d'établir le contact avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan sur Chandrayaan-3. Le rover est passé en mode veille il y a une semaine et l'ISRO attend avec impatience le prochain coucher de soleil le 6 octobre, date à laquelle ils poursuivront leurs efforts pour faire revivre l'atterrisseur et le rover.

La controverse sur le site d'atterrissage de Chandrayaan-3 met en évidence la concurrence croissante pour l'exploration lunaire. Non seulement l’Inde et la Chine, mais aussi les États-Unis se préparent également à envoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis la fin du programme Apollo il y a 50 ans. Alors que l’exploration spatiale devient un nouveau domaine de rivalité, les tensions entre nations s’étendent de plus en plus au-delà des frontières de la Terre.

