Les scientifiques chinois ont fait des progrès significatifs dans la compréhension du comportement des systèmes à trois étoiles dans l'univers. Inspirés par le roman de Liu Cixin « Le problème des trois corps », les chercheurs ont étudié le système GW Ori, composé de trois étoiles situées à environ 1,300 XNUMX années-lumière de la Terre. Grâce aux données du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, les scientifiques ont pu observer des changements périodiques dans la luminosité des étoiles et avoir un aperçu de la structure géométrique et de l'évolution du système.

Les systèmes à trois étoiles sont courants dans la galaxie, plus de la moitié de toutes les étoiles ayant un ou plusieurs partenaires. Cependant, ces systèmes sont difficiles à observer et à comprendre en raison des interactions complexes entre les étoiles. Les chercheurs espèrent utiliser des télescopes plus avancés, notamment le prochain télescope de la station spatiale chinoise (CSST), pour approfondir et mieux comprendre ces systèmes.

Le système GW Ori, vieux d’un million d’années seulement, offre des informations précieuses sur la formation des étoiles et des planètes. Les chercheurs ont découvert deux signaux à court terme avec des périodes de rotation d'environ deux et trois jours, caractéristiques des très jeunes étoiles. Les résultats ont également exclu la possibilité que la vie existe dans le système, car il est trop jeune pour que la formation de la vie ait eu lieu.

Les travaux des chercheurs approfondissent non seulement notre compréhension des systèmes à trois étoiles, mais ouvrent également la voie à de futures études utilisant des télescopes avancés comme le CSST. En comprenant mieux ces systèmes complexes, les scientifiques peuvent mieux comprendre la formation et l’évolution des étoiles, des planètes et potentiellement de la vie elle-même.

