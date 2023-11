Percée dans la recherche sur les cellules souches : la naissance vivante d'un singe chimérique est prometteuse pour les études sur les maladies humaines

Des scientifiques chinois ont franchi une étape révolutionnaire dans la recherche sur les cellules souches avec la naissance vivante d'un singe contenant une forte proportion de cellules dérivées d'une lignée de cellules souches de singe. Cette réalisation importante ouvre aux scientifiques de nouvelles possibilités d’utiliser des primates chimériques dans l’étude des maladies humaines.

La recherche a été réalisée par une équipe du Centre d'excellence en science du cerveau et technologie de l'intelligence et des Instituts de biomédecine et de santé de Guangzhou relevant de l'Académie chinoise des sciences (CAS). Les singes chimériques ont été élevés à l’aide de macaques crabiers ou de macaques à longue queue, et l’expérience a montré la contribution efficace des cellules souches de singe aux tissus placentaires en dehors des cellules embryonnaires et germinales.

Pour mener l’étude, l’équipe de recherche a établi neuf lignées de cellules souches à partir de cellules extraites d’embryons de blastocystes âgés de sept jours. Ces cellules souches ont ensuite été cultivées pour améliorer leur capacité à se différencier en différents types de cellules. Le marquage fluorescent des protéines a été utilisé pour suivre la croissance des tissus dérivés de ces cellules souches chez les animaux survivants.

Tout au long des expériences, un total de six descendants vivants à terme ont été produits, avec une contribution moyenne de cellules souches de 67 pour cent dans 26 types différents de tissus testés. Dans un cas remarquable, un singe chimérique vivant a démontré une contribution de cellules souches pouvant atteindre 90 pour cent dans certains tissus.

Cette réalisation surpasse les études précédentes impliquant des chimères avec des cellules provenant de deux embryons de rats et de souris, car elle a maintenant été réalisée avec succès chez des primates non humains. Les implications de cette recherche sont considérables et offrent des applications pratiques en matière de génie génétique, de conservation des espèces et de développement de modèles de singes plus précis pour l'étude des maladies neurologiques.

La naissance vivante d'un singe chimérique représente une avancée significative dans la recherche sur les cellules souches et est très prometteuse pour élargir notre compréhension des maladies humaines. En utilisant des primates chimériques, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur le développement, la progression et les traitements potentiels d’un large éventail de troubles neurologiques.

Questions fréquentes

Que sont les cellules souches? Les cellules souches sont un type de cellule qui peut se différencier en différents types de cellules et qui ont le potentiel de régénérer les tissus endommagés.

Qu'est-ce qu'un singe chimérique ? Un singe chimérique est un organisme qui contient des cellules de deux ou plusieurs espèces distinctes, en l’occurrence des cellules dérivées d’une lignée de cellules souches de singe.

Quelles sont les implications de cette recherche ? Cette recherche constitue une base pour le génie génétique, la conservation des espèces et le développement de modèles animaux plus précis pour l’étude des maladies neurologiques.

Comment cette avancée contribue-t-elle à l’étude des maladies humaines ? En utilisant des primates chimériques possédant une proportion élevée de cellules souches dérivées d’une lignée de cellules souches de singe, les scientifiques peuvent étudier le développement et la progression des maladies humaines dans un système modèle plus pertinent et plus précis.

Source(s) : Agence de presse Xinhua