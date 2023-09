Le scientifique en chef chinois remet en question l'alunissage indien de Chandrayaan-3

By

Le scientifique en chef de la première mission lunaire chinoise, Ouyang Ziyuan, a émis des doutes sur la mission indienne Chandrayaan-3, qui a été célébrée comme une source de fierté nationale. Selon Ziyuan, l'atterrisseur Chandrayaan-3 n'a pas atterri sur le pôle sud de la Lune comme le prétend l'agence spatiale indienne, l'ISRO.

Ziyuan suggère que l'atterrisseur a en réalité atterri à 619 kilomètres de la région polaire, loin du pôle sud de la Lune. Son argument repose sur sa perception du pôle sud de la Lune, qu'il estime plus petit en raison de l'inclinaison de la planète de seulement 1.5 degrés. Alors que la NASA désigne le pôle sud de la Lune entre 80 et 90 degrés, Ziyuan calcule qu'elle se situe entre 88.5 et 90 degrés.

L'Inde avait précédemment annoncé que l'atterrisseur Chandrayaan-3 se poserait à environ 70 degrés de latitude. Cependant, les affirmations de Ziyuan contredisent cette information. Il convient de noter que la mission indienne Chandrayaan-3 visait à poser une sonde spatiale sur le pôle sud lunaire, marquant ainsi une étape historique pour le pays.

L'Inde a déployé des efforts pour réanimer l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyaan, qui sont entrés en hibernation après une tentative d'atterrissage infructueuse. L'agence spatiale indienne, l'ISRO, tente constamment d'établir la communication avec l'atterrisseur et le rover avant le prochain coucher de soleil sur la Lune, qui aura lieu le 6 octobre.

