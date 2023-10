By

Selon le scientifique chinois Ouyang Ziyuan, l'atterrisseur indien Chandrayaan-3 Vikram n'a pas atterri près du pôle sud lunaire comme on le prétend. Ziyuan a déclaré que le site d'atterrissage de la mission se trouvait en réalité à 69 degrés de latitude sud, tandis que le pôle sud lunaire se situe entre 88.5 et 90 degrés de latitude.

L'affirmation de Ziyuan est basée sur le fait que sur Terre, une latitude sud de 69 degrés se situerait dans le cercle antarctique, qui est relativement éloigné du pôle réel. Cependant, sur la Lune, la distance du pôle est beaucoup plus proche. Ziyuan a précisé que le Chandrayaan-3 se trouvait à environ 619 kilomètres (385 miles) de la région polaire.

En revanche, selon Pang Zhihao, expert spatial principal basé à Pékin, le programme spatial chinois possède une technologie supérieure. La Chine est en mesure d'envoyer des orbiteurs et des atterrisseurs directement sur l'orbite de transfert Terre-Lune depuis 2010, une capacité que l'Inde n'a pas encore atteinte en raison de la capacité limitée des lanceurs. De plus, la technologie des moteurs chinois est considérée comme plus avancée.

Il convient de noter que l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) n’a jamais affirmé que Chandrayaan-3 avait atterri sur le pôle sud lunaire. Au lieu de cela, ils ont déclaré qu'elle avait atterri plus près du pôle sud que les missions précédentes de tout autre pays.

Bien que l'exactitude du lieu d'atterrissage soit contestée, la mission du Chandrayaan-3 était importante pour les scientifiques. On pense que le territoire inexploré proche du pôle sud lunaire recèle des réserves potentielles d’eau gelée et d’éléments précieux qui pourraient jouer un rôle crucial dans les futures missions spatiales.

