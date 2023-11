De nouvelles recherches indiquent que les déchets spatiaux chinois sont à l’origine d’un mystérieux impact sur la Lune

Un débris s’est écrasé sur la face cachée de la Lune l’année dernière, laissant les scientifiques perplexes. Cependant, des recherches récentes ont éclairé le mystère, indiquant que l’objet était probablement une fusée d’appoint chinoise. Les recherches menées par des scientifiques de l'Université d'Arizona, du California Institute of Technology, du Project Pluto et du Planetary Science Institute suggèrent que l'objet, connu sous le nom de WE0913A, fait partie d'un corps de fusée chinoise Longue Marche du Chang'e 5-T1. mission lancée en 2014.

L’un des aspects intrigants de l’impact est le cratère jumeau inhabituel laissé derrière lui. Les chercheurs suggèrent que cette formation de double cratère a été provoquée par un propulseur de fusée qui a heurté la Lune en mars 2022. Leur raisonnement est basé sur l'observation selon laquelle l'objet n'a pas vacillé lors de sa descente vers la surface lunaire, mais a plutôt tourné de manière stable. culbute roulante. Cela suggère que l'étage de la fusée était contrebalancé par une charge utile supplémentaire pour maintenir sa stabilité.

L'analyse de l'équipe indique également que la charge utile non divulguée, probablement fixée à l'avant de l'étage de la fusée, a joué un rôle important dans sa rotation et sa stabilité. Cependant, la nature exacte de cette charge utile reste un mystère et les chercheurs ne s’attendent pas à découvrir son objectif ni son identité.

En plus de fournir des informations sur l’origine et la nature de l’accident, cette recherche souligne l’importance du suivi et de la compréhension des débris spatiaux. À mesure que la présence d’objets fabriqués par l’homme augmente dans l’espace, il devient crucial de surveiller et de gérer les risques potentiels qu’ils posent aux missions spatiales habitées et non habitées.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qui a causé le mystérieux impact sur la lune ?

R : Des recherches récentes suggèrent que l'impact a été causé par une fusée d'appoint chinoise connue sous le nom de WE0913A.

Q : Pourquoi cet impact est-il important ?

R : L'impact est important car il a laissé derrière lui une formation inhabituelle de cratères jumeaux, indiquant l'implication d'un grand étage de fusée.

Q : Quelles preuves soutiennent la théorie selon laquelle l’objet était une fusée chinoise ?

R : Les chercheurs ont cartographié la trajectoire de l'objet à l'aide de télescopes au sol et ont conclu qu'il faisait partie d'un corps de fusée chinoise Longue Marche de la mission Chang'e 5-T1.

Q : Quelle était la charge utile non divulguée attachée à l’étage de la fusée ?

R : La nature exacte et le but de la charge utile non divulguée restent inconnus.

Q : Quelles sont les implications de cette recherche ?

R : Cette recherche souligne l'importance de la surveillance et de la gestion des débris spatiaux pour atténuer les risques potentiels pour les futures missions spatiales.