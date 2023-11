L’année dernière, la Lune a été témoin d’un événement inhabituel lorsqu’un objet fabriqué par l’homme est entré en collision avec sa surface, générant un double cratère distinct. Les premières spéculations tournaient autour de la possibilité que l’objet soit un fragment d’une fusée SpaceX Falcon 9. Cependant, des enquêtes ultérieures ont conduit les scientifiques à croire que l'objet, baptisé WE0913A, était connecté à la mission lunaire chinoise Chang'e 5-T1 et pourrait être un propulseur de fusée chinois abandonné.

Intriguée par ce mystérieux crash, une équipe d'experts issus d'institutions réputées telles que l'Université d'Arizona, le California Institute of Technology, le Projet Pluto et le Planetary Science Institute se sont lancés dans une mission visant à découvrir la vérité. En utilisant des télescopes au sol, ils ont suivi méticuleusement la trajectoire du WE0913A et ont conclu qu'il provenait d'une fusée chinoise Longue Marche déployée lors de la mission Chang'e 2014-T5 de 1.

Plus intriguant encore, leur enquête a découvert des indices suggérant que l’étage de fusée abandonné transportait peut-être une charge utile non divulguée, ajoutant une couche supplémentaire d’énigme à l’incident. Alors que WE0913A descendait vers la surface de la Lune, il a présenté un roulement ordonné au lieu du mouvement d'oscillation prévu. Les experts postulent que la rotation stable de l'objet indique la présence d'un contrepoids important équilibrant les deux moteurs d'un côté de l'étage de la fusée.

Tanner Campbell, doctorant au département de génie aérospatial et mécanique de l'Université d'Arizona, a expliqué : « Nous avons effectué une analyse de l'équilibre du couple, qui a montré que cette quantité de poids aurait déplacé le centre de gravité de la fusée de quelques centimètres. C'est presque suffisant pour expliquer sa rotation stable. C'est ce qui nous amène à penser qu'il devait y avoir quelque chose de plus monté à l'avant.

De plus, les scientifiques ont été captivés par la formation des cratères jumeaux résultant de l'impact de la fusée chinoise. La présence de deux cratères de taille égale, l'un à l'est mesurant environ 18 mètres de large et l'autre à l'ouest s'étendant sur environ 16 mètres, ont intrigué les chercheurs. Campbell a fait remarquer : « Nous savons que dans le cas de Chang'e 5 T1, son impact s'est fait presque directement vers le bas, et pour obtenir ces deux cratères à peu près de la même taille, il faut deux masses à peu près égales et éloignées l'une de l'autre. »

En fin de compte, le mystère de la charge utile non divulguée reste entier, laissant place à la spéculation et aux conjectures imaginatives. L’énigmatique crash de la fusée chinoise sur la lune nous rappelle les mystères et les merveilles qui attendent d’être explorés dans notre voisinage cosmique.

Q : Qu’est-ce que WE0913A ?

R : WE0913A est la désignation donnée à un objet fabriqué par l'homme qui s'est écrasé sur la surface de la lune, laissant derrière lui un double cratère unique.

Q : À quelle mission WE0913A serait-il connecté ?

R : Les scientifiques pensent que WE0913A est connecté à la mission lunaire chinoise Chang'e 5-T1.

Q : Quelles preuves suggèrent que WE0913A transportait une charge utile non divulguée ?

R : Le roulement ordonné présenté par WE0913A alors qu'il descendait vers la surface de la lune indique la présence d'un contrepoids important qui n'aurait pas été suffisant pour expliquer sa rotation stable.

Q : Qu’est-ce qui est unique dans les cratères jumeaux créés par la fusée chinoise ?

R : Les cratères jumeaux ont à peu près la même taille, ce qui a amené les scientifiques à supposer que l'impact impliquait deux masses à peu près égales, physiquement séparées l'une de l'autre.