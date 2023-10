Découverte de deux nouvelles espèces de mammifères dans la région autonome du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine

Une équipe de chercheurs chinois a récemment découvert deux nouvelles espèces de Soriculus, un genre de mammifères, dans la région autonome du Tibet, au sud-ouest de la Chine. Cette découverte est importante car elle inspirera de nouvelles recherches sur la diversité des petits mammifères dans la région. L'équipe de recherche, dirigée par Chen Zhongzheng de l'Université normale d'Anhui et Jiang Xuelong de l'Institut de zoologie de Kunming, a mené une enquête approfondie dans la région des montagnes Himalaya-Gaoligong sur une période de cinq ans pour mieux comprendre la classification taxonomique et les relations évolutives. au sein du genre Soriculus.

Au cours de leur enquête, l’équipe a trouvé deux échantillons clairement différents des autres branches en termes de morphologie, et ils ont été décrits comme deux nouvelles espèces : Soriculus medogensis et Soriculus nivatus. Un autre échantillon, également différent des autres branches, a le potentiel d'être une nouvelle espèce, mais davantage d'échantillons sont nécessaires pour une confirmation plus approfondie. Actuellement, le genre Soriculus est reconnu comme monotypique, ne contenant qu'une seule espèce appelée Soriculus nigrescens, que l'on trouve principalement dans l'Himalaya et dans le sud des montagnes Hengduan.

La découverte de ces nouvelles espèces est particulièrement significative dans le comté de Medog, connu comme le musée naturel des types de végétation. Elle possède une végétation diversifiée, notamment des forêts tropicales humides, ce qui en fait une zone écologiquement bien préservée. Le vaste dénivelé de la région, ses zones climatiques variées, sa structure géographique complexe et ses riches ressources en espèces en font un lieu idéal pour étudier la biodiversité. Les chercheurs pensent qu'il pourrait y avoir une plus grande diversité de petits mammifères encore à découvrir dans la région, et que des enquêtes et des études plus approfondies sont justifiées.

Cette découverte récente s'ajoute à la liste croissante de nouvelles espèces découvertes dans le sud-ouest de la Chine. En 2021, deux nouvelles espèces d'écureuils volants laineux ont été découvertes dans la province du Yunnan et au Tibet. Ces découvertes soulignent l’importance de la poursuite de l’exploration et de la recherche pour découvrir la riche biodiversité de la région.

– Journal Zoologique de la Société Linnéenne

