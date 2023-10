Le sapin chinois a le taux de puits de carbone le plus élevé au Moyen Âge, selon une étude

Une étude récente menée par des chercheurs du Jardin botanique de Chine méridionale a montré que le sapin chinois, également connu sous le nom de Cunninghamia lanceolata, possède le taux de puits de carbone le plus élevé au cours de son âge moyen. Cette découverte est importante dans la mesure où le sapin chinois est largement utilisé dans les programmes de boisement dans le sud de la Chine, et comprendre sa capacité de séquestration du carbone peut contribuer aux efforts d'atténuation du changement climatique.

L'étude s'est concentrée sur une ferme forestière de la province du Guangdong, collectant des données sur la capacité de stockage et de séquestration du carbone du sapin chinois à différents âges. Les chercheurs ont analysé les stocks de carbone dans diverses composantes telles que les arbres, le sous-étage, la végétation, la litière, le sol et l'ensemble de l'écosystème.

Les résultats ont révélé que le stock de carbone augmentait considérablement avec l'âge de la forêt, le stock total de carbone de l'écosystème triplant presque, passant de 129.11 mégagrammes par hectare à cinq ans à 348.43 à 60 ans. Le taux de séquestration du carbone du sapin chinois a montré une augmentation globale au cours des deux premiers intervalles d'âge, culminant entre 15 et 20 ans, puis diminuant dans les intervalles d'âge suivants.

L'étude a conclu que le taux de séquestration du carbone du sapin chinois dépend de son âge, les taux les plus élevés se produisant au cours de son âge moyen, soit entre 15 et 20 ans. Le chercheur principal Liu Juxiu estime que ces résultats peuvent être précieux pour les actions nationales d'atténuation du changement climatique et les programmes de boisement.

L'étude, publiée dans la revue Science of The Total Environment, met en lumière le potentiel de séquestration du carbone du sapin chinois et souligne son rôle dans l'atténuation du changement climatique. Il fournit des informations utiles aux décideurs politiques et aux organisations impliquées dans les efforts de boisement, en soulignant l'importance de prendre en compte l'âge des arbres pour maximiser les avantages de la séquestration du carbone.

