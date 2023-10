Le télescope spatial chinois Xuntian : un rival potentiel du Hubble de la NASA

By

La Chine se prépare à lancer le télescope spatial Xuntian, un vaisseau spatial qui non seulement améliore le programme de recherche astronomique du pays, mais renforce également les capacités de son complexe de stations spatiales. Avec un diamètre de miroir principal de 6.6 pieds, le télescope de la taille d'un bus devrait co-orbiter avec la station spatiale chinoise Tiangong. Sa mission devrait s'étendre sur une décennie, avec des possibilités de prolongation.

Le télescope spatial Xuntian est conçu pour surpasser en performances le télescope spatial Hubble de la NASA. Il orbitera près de la station spatiale chinoise, permettant aux astronautes chinois de l'entretenir et de la mettre à niveau si nécessaire. Lin Xiqiang, directeur adjoint de l'Agence chinoise pour les missions spatiales habitées, prévoit des percées dans les domaines de la cosmologie, de la matière noire, de l'énergie noire, de la formation d'étoiles, de l'évolution et des exoplanètes.

Ce qui distingue Xuntian, c'est son large champ de vision, plus de 300 fois plus grand que celui de Hubble. Cela signifie qu’il peut capturer des vues panoramiques haute définition de l’univers avec une résolution spatiale comparable à celle de son homologue de la NASA. Le télescope vise à effectuer des observations en champ profond et à effectuer des observations fines des corps célestes. Li Ran, scientifique du projet CSST Scientific Data Reduction System, a comparé Xuntian à Hubble en déclarant que même si Hubble peut voir un mouton, Xuntian peut détecter des milliers de moutons, tous à la même résolution.

Le concepteur en chef du programme spatial habité chinois, Zhou Jianping, a salué Xuntian comme le projet scientifique le plus important depuis le début du programme de station spatiale chinoise. Il a souligné ses capacités avancées d'imagerie ultraviolette et son potentiel à élever la recherche astronomique chinoise à un niveau international de premier plan.

Bien que les capacités de Xuntian soient encore pour la plupart secrètes, son champ de vision plus large que celui de Hubble devrait permettre des enquêtes passionnantes. Néanmoins, certains chercheurs ont exprimé leur scepticisme en raison du manque d’informations accessibles au public sur le télescope. Cependant, le télescope spatial chinois Xuntian a le potentiel de révolutionner l'astronomie et de consolider la position du pays en tant que force leader dans ce domaine.

Sources:

– https://www.space.com/china-xuntian-space-telescope

– https://www.nasaspaceflight.com/2022/01/china-readies-xuntian-space-telescope/