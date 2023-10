Des astronautes chinois expérimentent en direct des flammes sur la station spatiale Tiangong

Les astronautes chinois Gui Haichao et Zhu Yangzhu ont mené une expérience révolutionnaire sur la station spatiale Tiangong en se diffusant en direct en allumant une bougie. La diffusion en direct a eu lieu lors du quatrième volet de la série « Classe Tiangong », où les astronautes ont partagé leurs expériences et mené des activités éducatives.

Dans la vidéo, les astronautes ont démontré que les flammes dans l’environnement de microgravité de l’orbite terrestre basse semblent presque sphériques, contrairement aux flammes en forme de larme que l’on retrouve sur Terre en raison de la convection provoquée par la flottabilité. Le courant de convection plus faible en orbite terrestre basse provoque la dispersion de la flamme dans toutes les directions, lui donnant un aspect sphérique.

Il est peu probable qu’une expérience similaire soit reproduite sur la Station spatiale internationale (ISS). Des protocoles stricts de sécurité incendie sur l'ISS limitent les incendies à des supports spécialement conçus qui aident à contenir les flammes. Ces règles de sécurité ont été mises en œuvre à la suite d'un incendie sur la station spatiale russe Mir en 1997.

Lors de l'incident survenu à Mir, un incendie s'est déclaré dans un système de production d'oxygène et a duré plusieurs minutes. Il a coupé les astronautes de l'un des véhicules d'évacuation et a rempli les modules de fumée. Les quartiers exigus de Mir ont rendu difficile la navigation des six astronautes et leur collaboration pour éteindre l'incendie. Cependant, ils ont réussi à éteindre l’incendie pendant que le système de survie éliminait la fumée toxique de la station.

L'incident de Mir a eu un impact significatif sur la manière dont les agences spatiales abordent la sécurité incendie des stations spatiales. En conséquence, des protocoles stricts ont été élaborés pour minimiser les risques d’incendie et assurer la sécurité des astronautes à bord de la Station spatiale internationale.

