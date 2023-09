Grottes lunaires : abris potentiels pour les futures missions lunaires

Les grottes lunaires, également connues sous le nom de tubes de lave, attirent l'attention en tant qu'abris potentiels pour les futures missions lunaires. Ces formations naturelles, formées par des coulées de lave à la surface de la Lune, pourraient offrir aux astronautes une protection contre le rayonnement cosmique, les températures extrêmes et les risques d'impacts.

Le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) a identifié des centaines de « lucarnes » lunaires, qui sont des sections effondrées de tubes de lave donnant accès aux structures souterraines. Certains tubes de lave sur la Lune pourraient avoir plusieurs centaines de mètres de diamètre, offrant ainsi suffisamment d’espace aux astronautes pour vivre et travailler.

Comparés aux conditions difficiles de la surface de la Lune, les tubes de lave offrent un environnement thermique plus stable. La Lune connaît des variations de température extrêmes, avec des températures de surface atteignant des températures maximales de 127 degrés Celsius (260 degrés Fahrenheit) au soleil et des températures minimales de -173 degrés Celsius (-280 degrés Fahrenheit) dans l'obscurité. La température constante à l’intérieur d’un tube de lave pourrait être un facteur crucial pour faciliter les activités lunaires et le fonctionnement efficace des équipements d’ingénierie.

Les radiations constituent un autre danger important sur la Lune, avec des niveaux jusqu'à 150 fois plus élevés que sur Terre. Cependant, les grottes lunaires pourraient offrir une protection efficace grâce à leurs épais plafonds rocheux agissant comme une barrière entre les astronautes et les radiations.

Divers pays et agences, dont la Chine, ont étudié la possibilité d'utiliser les grottes lunaires comme abris. Des chercheurs chinois ont mené des travaux de terrain dans des tubes de lave sur Terre pour mieux comprendre leurs homologues lunaires. L'existence de types similaires d'entrées dans les tubes de lave lunaires et terrestres, telles que des entrées verticales et inclinées, suggère que les connaissances acquises grâce aux tubes de lave terrestres pourraient être applicables à l'exploration lunaire.

La Chine planifie activement des missions d'exploration des grottes lunaires, en mettant l'accent sur Mare Tranquillitatis et Mare Fecunditatis. Les systèmes robotiques proposés comprennent des sondes dotées de roues ou de pieds pour naviguer sur des terrains difficiles, ainsi que des véhicules auxiliaires pour une exploration et une recherche scientifique plus poussées. De plus, la Chine envisage une base avec équipage dans un tube de lave lunaire comme une installation de recherche souterraine à long terme intégrant des installations résidentielles et de recherche.

Même si les projets de la Chine ne sont pas aussi transparents que ceux de la NASA, la présence croissante du pays et ses missions spatiales réussies témoignent de ses capacités et de ses ambitions croissantes.

En résumé, les grottes lunaires ou les tubes de lave sont prometteurs en tant qu’abris potentiels pour les futures missions lunaires. Offrant une protection contre les radiations, les températures extrêmes et les impacts, ces structures souterraines pourraient jouer un rôle crucial en permettant une exploration lunaire prolongée. Des recherches et des explorations supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement et utiliser les avantages de ces formations naturelles alors que l’humanité entreprend son retour sur la Lune.

Sources:

– Orbiteur de reconnaissance lunaire

– Académie de technologie des vols spatiaux de Shanghai