Des astronautes chinois allument une bougie dans l'espace, démontrant le comportement du feu en microgravité

Dans un exploit remarquable, deux astronautes à bord de la station spatiale chinoise Tiangong ont réussi à allumer une bougie avec une allumette lors d'une retransmission en direct. Cela ne semble peut-être pas extraordinaire sur Terre, mais cela présente des risques importants dans l’environnement de microgravité d’une station spatiale. Les flammes nues sont strictement interdites sur la Station spatiale internationale (ISS) en raison des dangers qu'elles représentent.

La démonstration rappelle le comportement du feu en microgravité. Au lieu de s'élever et de former une forme distincte, une flamme dans l'espace se diffuse dans toutes les directions, engloutissant l'allumette dans une petite sphère de feu. L'agence spatiale chinoise a mené cette expérience pour mettre en évidence ce phénomène et mettre en évidence l'élimination de la flottabilité en microgravité.

La NASA, quant à elle, étudie le comportement des incendies dans l’espace depuis des années dans le but d’améliorer la sécurité des environnements spatiaux pour les astronautes. Grâce à des expériences telles que Spacecraft Fire Safety Experiments (SAFFIRE), l'agence a allumé des flammes contrôlées sur des engins spatiaux sans équipage pour simuler d'éventuels scénarios d'urgence que les futurs voyageurs spatiaux pourraient rencontrer. Cette recherche vise à mieux comprendre les risques d’incendie et à développer des contre-mesures efficaces.

L'importance de la sécurité incendie dans l'espace est devenue évidente dans le passé lorsqu'un incendie s'est déclaré sur la station spatiale russe Mir en 1997. Bien que l'équipage ait réussi à éteindre les flammes, cela a mis en évidence les dangers potentiels et a entraîné des progrès significatifs dans les systèmes de prévention des incendies. L'ISS dispose désormais de systèmes améliorés de génération d'oxygène avec des redondances et des capacités avancées de détection d'incendie.

Compte tenu de la récente diffusion en direct de la station spatiale chinoise Tiangong, il est probable que des précautions et des mesures de sécurité similaires aient été mises en œuvre pour atténuer le risque d'incendie. Outre la sécurité, la possibilité d’allumer une bougie dans l’espace pourrait également contribuer à atténuer les odeurs désagréables qui ont tendance à s’accumuler dans l’environnement confiné d’une station spatiale.

Dans l’ensemble, cette réalisation des astronautes chinois met en valeur le comportement unique du feu en microgravité et les efforts continus déployés par les agences spatiales du monde entier pour améliorer la sécurité incendie dans l’espace.

