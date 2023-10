La station chinoise de Tiangong prévoit de s'agrandir

La Station spatiale internationale (ISS) devrait être mise hors service en 2030 après plus de deux décennies d'habitation continue. Cependant, le développement de nouvelles stations spatiales est déjà en cours. La station chinoise de Tiangong, en service depuis 2022, se prépare à une forte poussée de croissance.

Tiangong dispose actuellement de trois modules capables d'accueillir jusqu'à trois astronautes à la fois. Cependant, la Chine a récemment annoncé son intention de doubler la taille de la station en ajoutant trois modules supplémentaires. La station améliorée pèsera environ 180 tonnes et comprendra un module d'extension avec six ports d'accueil. De plus, la Chine prévoit de lancer un télescope spatial capable de s'amarrer à Tiangong pour l'entretien et les réparations.

L'expansion de Tiangong présente une opportunité de collaboration internationale. La Chine a exprimé sa volonté d'accueillir des astronautes d'autres pays sur la station agrandie. L'Agence spatiale européenne (ESA) avait déjà manifesté son intérêt pour l'envoi d'astronautes à Tiangong, mais a depuis reconsidéré sa décision en raison de contraintes budgétaires et politiques. La NASA, quant à elle, s'est engagée dans l'ISS jusqu'en 2030 et prévoit de passer à des partenaires commerciaux pour accéder à l'orbite terrestre basse.

Alors que l’avenir de la collaboration internationale dans l’espace reste incertain, l’expansion de Tiangong démontre l’engagement de la Chine à développer sa présence dans l’espace. En plus d'agrandir Tiangong, la Chine prévoit également de faire atterrir des astronautes sur la Lune d'ici 2030. Alors que différents pays et agences continuent de poursuivre leurs objectifs d'exploration spatiale, la possibilité de réunir plusieurs stations pour créer à l'avenir une méga station, similaire à ce qui a été décrit dans le film « Valérian et la Cité des mille planètes » reste une possibilité intrigante.

Dans l’ensemble, les progrès réalisés dans le développement de la station spatiale rappellent l’importance de la collaboration et de la coopération pour réussir l’exploration spatiale. Ce n’est qu’en travaillant ensemble que l’humanité pourra libérer tout le potentiel des voyages spatiaux.

Source : The Ark de SYFY (diffusé maintenant sur Peacock), China Academy of Space Technology (CAST)

Définitions :

– Station spatiale internationale (ISS) : le plus grand vaisseau spatial jamais construit, construit et entretenu par plusieurs agences spatiales et nations collaboratrices. Elle est habitée de manière continue depuis plus de deux décennies.

– Station Tiangong : station spatiale chinoise en service depuis 2022. Elle compte actuellement trois modules et prévoit de doubler sa taille pour la porter à six modules.

– Agence spatiale européenne (ESA) : agence dédiée à la coordination des activités d’exploration et de recherche spatiales des nations européennes.

– NASA : National Aeronautics and Space Administration, l'agence spatiale américaine chargée de l'exploration et de la recherche spatiale civile.

– Orbite terrestre basse : région de l'espace située à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, où opèrent la plupart des missions spatiales et des satellites avec équipage.

– Lunar Gateway : station spatiale prévue par la NASA en orbite autour de la Lune, destinée à soutenir l'exploration de la surface lunaire.