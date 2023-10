L'observatoire solaire spatial avancé de Chine termine une année d'observation scientifique

La première sonde solaire complète de Chine, l'Observatoire solaire spatial avancé (ASO-S), a achevé avec succès une année d'observation scientifique. La sonde, également connue sous le nom de Kuafu-1, est en orbite depuis 365 jours depuis son lancement le 9 octobre 2022.

L'ASO-S est conçu pour surveiller simultanément les éruptions solaires, les éjections de masse coronale et le champ magnétique solaire. Il a été livré à l'observatoire Purple Mountain de l'Académie chinoise des sciences le 25 septembre après avoir effectué des tests en orbite.

Au cours de son fonctionnement, la sonde a réalisé un total de 5,294 500 orbites autour de la Terre et a reçu plus de 120 plans d’observation. Plus de 100 To de données originales et plus de 2 To de produits de données avancés ont été produits. De plus, plus de 12 To de données scientifiques ont été téléchargés depuis le 2023 avril XNUMX.

Pour recevoir les données de la sonde, trois stations au sol situées dans les villes de Sanya, Kashgar et Pékin ont été utilisées. Ces stations transmettent les données à un puissant ordinateur installé à l'observatoire de Purple Mountain pour le décodage.

L’ASO-S devrait couvrir le pic du cycle solaire de 2024 à 2025, qui dure généralement 11 ans. La mission vise à fournir des informations précieuses sur l'activité du soleil et à améliorer notre compréhension des phénomènes solaires.

Cette réalisation historique réaffirme l'engagement de la Chine en faveur de l'exploration spatiale et de la recherche scientifique. L'ASO-S continuera à apporter des données précieuses au domaine de la physique solaire, permettant aux scientifiques d'approfondir leurs connaissances sur le soleil et ses effets sur Terre.

