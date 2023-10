Les missions lunaires de la Chine progressent alors que Pékin planifie de futures expéditions lunaires et une station de recherche

L'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a annoncé que sa mission lunaire visant à collecter des échantillons de la face cachée de la Lune, connue sous le nom de Chang'e-6, se déroulait sans problème et était prévue pour l'année prochaine. Le satellite relais qui accompagne la mission sera déployé au premier semestre 2023. De plus, la CNSA a exprimé son intention de renforcer la collaboration mondiale pour les futures expéditions lunaires, y compris la mission Chang'e-8 en 2028. La Chine recherche une « mission- « niveau » avec d'autres pays et organisations internationales, englobant le lancement et l'exploitation d'engins spatiaux en orbite, les interactions et l'exploration de surface.

La CNSA a également révélé que le vaisseau spatial Chang'e-6 pourra accueillir 200 kilogrammes (440 livres) de charges utiles scientifiques étrangères, permettant ainsi aux partenaires étrangers de mener des recherches lunaires. La Chine espère que ces missions, ainsi que celle de Chang'e-7 en 2026, fourniront des données précieuses en vue de l'établissement d'une station de recherche internationale permanente sur le pôle sud lunaire d'ici 2040. Ces efforts font partie du plan plus large de la Chine visant à devenir un acteur spatial majeur. puissance, qui comprend des réalisations telles que l’envoi d’un rover sur la face cachée de la Lune, la construction de la station spatiale orbitale Tiangong et l’objectif d’envoyer une mission habitée sur la Lune d’ici 2030.

Les ambitions de la Chine d'étendre son programme spatial et ses recherches lunaires impliquent également l'établissement de liens internationaux. Même si seuls quelques pays, comme la Russie, le Venezuela et l'Afrique du Sud, ont jusqu'à présent rejoint la station de recherche lunaire prévue par la Chine, l'accent mis par la Chine sur la collaboration s'aligne sur l'intérêt mondial pour les avantages scientifiques, le prestige national et l'accès aux ressources qui permettent de réussir sur la Lune. les missions pourraient apporter. D’autres pays, dont l’Inde et les États-Unis, ont également fait des progrès significatifs dans leurs programmes lunaires, avec des missions sur la Lune et des plans d’exploration future.

La prochaine mission chinoise Chang'e-6 vise à approfondir notre compréhension de la face cachée de la Lune en collectant des échantillons du bassin Pôle Sud-Aitken, un relief lunaire d'un grand intérêt scientifique. La mission transportera également des charges utiles et des satellites de partenaires internationaux, notamment un instrument de fabrication française, un détecteur d'ions négatifs de l'Agence spatiale européenne, un réflecteur d'angle laser italien et le CubeSat pakistanais.

Dans l'ensemble, les missions lunaires de la Chine et ses projets de station de recherche démontrent l'engagement du pays à faire progresser l'exploration et la recherche spatiales tout en recherchant une collaboration internationale pour atteindre ses objectifs.

Définitions:

– Chang'e-6 : mission lunaire chinoise prévue l'année prochaine, visant à collecter des échantillons sur la face cachée de la Lune.

– CNSA : China's National Space Administration, l'agence spatiale nationale de Chine.

– Pôle sud lunaire : La région proche du bas de l'hémisphère sud de la lune.

– Congrès astronautique international : conférence annuelle destinée aux professionnels et parties prenantes de l’espace organisée par la Fédération astronautique internationale.

– Jument lunaire : Grandes zones sombres à la surface de la lune résultant d’anciennes coulées de lave.

