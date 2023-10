La prochaine mission lunaire de la Chine transportera une charge utile depuis le Pakistan

By

La prochaine mission lunaire chinoise, Chang'e-6, prévue pour 2024, comprendra une charge utile pakistanaise dans le cadre de leur coopération accrue dans le secteur spatial. L'objectif de la mission est de rapporter des échantillons de la face cachée de la Lune, qui n'a pas encore été explorée par l'homme. La face cachée de la Lune contient le bassin d'Aitken, un relief lunaire important ayant une valeur scientifique. La mission vise à atterrir dans le bassin Pôle Sud-Aitken et à collecter des échantillons de différentes régions et âges.

Pour promouvoir la coopération internationale, la mission Chang'e-6 transportera des charges utiles et des projets satellites de divers pays et régions. Il s'agit notamment de l'instrument de détection du radon français DORN, du détecteur d'ions négatifs de l'Agence spatiale européenne, du rétroréflecteur laser italien et du CubeSat pakistanais. Le CubeSat est un satellite miniaturisé du Pakistan, qui témoigne de l'implication croissante du pays dans l'exploration spatiale.

Le Pakistan a également exprimé son intérêt à rejoindre la station spatiale chinoise Tiangong et son ambitieuse base lunaire au pôle Sud. Plus tôt cette année, le Pakistan a envoyé des graines à la station spatiale chinoise à des fins de recherche.

La face cachée de la Lune, également connue sous le nom de « face cachée de la Lune », est la face opposée à la Terre et reste largement inexplorée. Pour permettre la communication entre la face cachée de la Lune et la Terre, la Chine prévoit de lancer le satellite relais Queqiao-2, ou Magpie Bridge-2, au premier semestre 2024.

Cette collaboration entre la Chine et le Pakistan dans l’exploration spatiale démontre le renforcement des liens entre les deux amis de tous les temps. Cela témoigne également de l'importance croissante de la coopération internationale pour faire progresser les connaissances scientifiques et l'exploration au-delà des frontières de la Terre.

Définitions:

– Chang'e-6 : prochaine mission lunaire de la Chine, visant à atterrir sur la face cachée de la Lune pour collecter des échantillons.

– Charge utile : Équipements ou instruments transportés par un engin spatial.

– CubeSat : Un satellite miniaturisé utilisé à diverses fins.

– Bassin d’Aitken : L’un des trois principaux reliefs lunaires, situé sur la face cachée de la Lune.

– Tiangong : la station spatiale chinoise.

– Queqiao-2 : satellite relais chinois pour faciliter la communication avec la face cachée de la Lune.

