La Chine a récemment dévoilé son tout nouveau télescope à grand champ, le Wide Field Survey Telescope (WFST), situé dans les montagnes de la province du Qinghai. Avec un diamètre de 8.2 pieds (2.5 mètres), le WFST est la plus grande installation d'enquête dans le domaine temporel de l'hémisphère nord. Équipé de détecteurs CCD mosaïque 9k x 9k, il a une résolution de 9,000 XNUMX pixels sur les axes horizontal et vertical, lui permettant de capturer des images astronomiques détaillées.

Développé conjointement par l'Université des sciences et technologies de Chine et le Purple Mountain Observatory (PMO) sous l'égide de l'Académie chinoise des sciences (CAS), le WFST vise à surveiller des zones spécifiques du ciel au fil du temps, en détectant des événements astronomiques transitoires tels que les supernovas et événements de perturbation des marées. Cela renforcera également les capacités de la Chine en matière de surveillance des objets géocroiseurs et d'alerte précoce.

La première image publiée par le WFST est un portrait époustouflant de la galaxie d’Andromède, mettant en valeur ses capacités en grand champ et en haute résolution. Les caractéristiques de conception avancées du télescope, telles qu'un long barillet d'objectif pour réduire la lumière parasite et une zone de blocage de la lumière plus petite pour une sensibilité plus élevée, le rendent comparable aux équipements d'observation internationaux les plus avancés.

La construction du WFST a commencé en juillet 2019 près de la ville de Lenghu, située sur un plateau avec une altitude moyenne de 13,120 4,000 pieds (XNUMX XNUMX mètres) au-dessus du niveau de la mer. Cet emplacement stratégique offre un ciel nocturne clair, des conditions atmosphériques stables, un climat sec et une pollution lumineuse minimale.

Le WFST représente une avancée significative pour l'astronomie chinoise et met en valeur l'expertise du pays dans le domaine. Nommé d'après l'ancien philosophe chinois Mozi, également connu sous le nom de Micius, qui a mené les premières expériences optiques, le télescope met en valeur l'innovation nationale et les progrès scientifiques en Chine.

La source:

– Université des sciences et technologies de Chine

– Observatoire de Purple Mountain (PMO), Académie chinoise des sciences (CAS)

– Vidéosurveillance+