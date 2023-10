La mission chinoise Chang'e 6 Moon transportera un satellite pakistanais

By

La prochaine mission spatiale chinoise, Chang'e 6, qui devrait être lancée au premier semestre 2024, comprendra également un satellite pakistanais. L'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a annoncé que la mission Chang'e 6 transporterait des charges utiles en provenance du Pakistan, ainsi que de l'Agence spatiale européenne (ESA), de la France et de l'Italie.

La mission Chang'e 6 vise à tester la présence de gaz radioactifs à l'aide d'instruments français, ainsi que du détecteur d'ions négatifs de l'ESA et du système radar italien Valle Brett. Le satellite pakistanais CubeSat sera également envoyé sur l'orbite lunaire dans le cadre de cette mission.

La Chine accélère activement son projet de Station internationale de recherche lunaire, et davantage de partenariats internationaux devraient ainsi émerger. La CNSA a déclaré que la mission Chang'e 6 transportera des charges utiles et des satellites de quatre pays pour renforcer la coopération internationale.

Cette mission sera la première à collecter des échantillons de la face cachée de la Lune et à les ramener sur Terre. Les missions précédentes n’avaient collecté que des échantillons de la surface proche de la Lune. L'objectif principal de la mission Chang'e 6 est de collecter des échantillons provenant de différentes parties de la Lune afin de mieux comprendre son âge. À la suite de cette mission, la Chine prévoit d'envoyer la mission robotique Chang'e 7 au pôle sud de la Lune pour rechercher des signes de glace et étudier l'atmosphère et la météo de la région.

La mission Chang'e 8 marquera la fin des missions Chang'e et vise potentiellement à établir une station de recherche sur la Lune. Il convient de noter que la Chine a déjà franchi une étape importante en 2013 lorsque sa mission Chang'e 5 a réussi à collecter des échantillons de la Lune et à les ramener sur Terre, faisant de la Chine le troisième pays au monde à le faire après les États-Unis et la Russie. .

Sources:

