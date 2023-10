La mission chinoise Chang'e 6 transportera un satellite pakistanais sur la Lune

By

L'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a annoncé que la mission Chang'e 6, la prochaine mission lunaire chinoise prévue pour le premier semestre 2024, transportera un satellite du Pakistan vers la Lune. Cette nouvelle a été rapportée par The News, un média pakistanais.

Outre le Pakistan, la mission Chang'e 6 transportera également des charges utiles de l'Agence spatiale européenne (ESA), de la France et de l'Italie. Les instruments français à bord de la mission testeront la présence de gaz radioactifs, tandis que le détecteur d'ions négatifs de l'ESA et le système radar italien Valle Brett seront utilisés à leurs fins de recherche respectives.

L'inclusion du satellite pakistanais, appelé CubeSat, dans cette mission met en évidence les efforts de la Chine pour accélérer le projet de Station internationale de recherche lunaire. La CNSA vise à favoriser les collaborations internationales dans l’exploration spatiale et prévoit que d’autres partenariats émergeront à la suite de cette initiative.

L'objectif principal de la mission Chang'e 6 est de collecter des échantillons de la face cachée de la Lune et de les ramener sur Terre en toute sécurité. Les missions lunaires précédentes n’avaient collecté que des échantillons de la surface proche de la Lune, ce qui rendait cette entreprise particulièrement importante. En analysant des échantillons provenant de différentes parties de la Lune, les scientifiques espèrent mieux comprendre son âge et son histoire géologique.

Après la mission Chang'e 6, la CNSA prévoit de lancer la mission robotique Chang'e 7 vers le pôle sud de la Lune. Cette prochaine mission recherchera des signes de glace et mènera des enquêtes plus approfondies sur l'atmosphère et les conditions météorologiques de la région.

Cette mission témoigne de l'engagement de la Chine à faire progresser l'exploration lunaire et à promouvoir la coopération internationale dans la recherche spatiale.

