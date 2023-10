La « Grande Muraille Verte » de Chine crée un important puits de carbone, selon une étude

Le Programme chinois de reboisement des Trois Nord (TNAP), également connu sous le nom de « Grande Muraille Verte », a réussi à lutter contre la désertification et à améliorer l'environnement. Une étude récente publiée dans Ecological Processes et menée par des scientifiques chinois de l’Institut d’écologie appliquée de l’Académie chinoise des sciences révèle que le TNAP a également créé un puits de carbone substantiel.

Le TNAP, lancé en 1978, est le plus grand projet de restauration écologique au monde et couvre les régions arides et semi-arides du nord-est, du centre-nord et du nord-ouest de la Chine. À l'aide d'images de télédétection, ainsi que d'observations sur le terrain et de données d'inventaire forestier national, les chercheurs ont estimé l'augmentation des stocks de carbone dans la biomasse, le sol et « l'effet écologique du carbone », qui fait référence à la séquestration du carbone résultant de la réduction de la perte de sol due au boisement. .

L'étude a révélé que la superficie forestière totale dans les zones du projet TNAP est passée d'environ 221,000 1978 kilomètres carrés en 379,000 à environ 2017 47.06 kilomètres carrés en 0.843. Au cours des quatre dernières décennies, le TNAP a contribué à un puits de carbone de 1978 millions de tonnes de carbone par année. En outre, le puits de carbone dans la biomasse aérienne et souterraine est passé de 2.08 milliard de tonnes en 2017 à XNUMX milliards de tonnes en XNUMX.

Les chercheurs soulignent l’importance de « l’effet écologique du carbone », qui représente environ 16 % de l’augmentation totale des puits de carbone. Cela suggère que les effets écologiques jouent un rôle essentiel dans la détermination de la répartition des stocks de carbone dans les forêts protégées. L’étude souligne que lors de l’estimation des puits de carbone et du développement de modèles liés au carbone, les avantages de la séquestration du carbone résultant des effets écologiques du boisement ne doivent pas être négligés.

Cette recherche fournit une référence pour évaluer la valeur des projets nationaux de restauration écologique en termes de capacité de puits de carbone et d’évaluation des fonctions des écosystèmes. Cela démontre l'impact significatif de la « Grande Muraille Verte » de Chine non seulement en termes d'amélioration de l'environnement mais également d'atténuation des émissions de dioxyde de carbone.

Source : Académie chinoise des sciences, DOI : 10.1186/s13717-023-00455-8