Une nouvelle rafale radio rapide détectée par le plus grand radiotélescope de Chine

Des scientifiques chinois ont fait une nouvelle découverte dans le domaine de l'astrophysique avec la détection d'un sursaut radio rapide (FRB) à l'aide du radiotélescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres (FAST), situé dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. Les FRB sont de mystérieux flashs radio qui ne durent que quelques millièmes de seconde et proviennent de l’espace lointain. Leurs origines restent inconnues et cette découverte s’ajoute au corpus croissant de recherches sur ces phénomènes énigmatiques.

L'équipe de recherche, issue d'un laboratoire clé local d'information et d'informatique relevant de l'Université normale du Guizhou, a analysé les données d'enquête massives de FAST et a identifié un faible signal radio nommé FRB 20200317A. Ils ont rapporté cette découverte à la communauté astronomique internationale via le télégramme de l'astronome.

FAST, le plus grand radiotélescope mono-antenne au monde, mesure 500 mètres de diamètre, avec une zone de réception équivalente à 30 terrains de football standards. Situé dans une dépression karstique naturellement profonde et ronde, il a démarré ses opérations le 11 janvier 2020. Depuis, il se consacre à la détection des FRB et a déjà capturé les quatre premiers FRB non répétitifs en 2020.

L’importance de cette découverte réside dans les informations potentielles qu’elle peut apporter sur divers problèmes astrophysiques. En étudiant les FRB, les scientifiques espèrent découvrir davantage d’informations sur leur origine et leur nature, ce qui pourrait faire la lumière sur les mystères de l’univers.

Cette dernière découverte met en valeur les capacités impressionnantes du télescope chinois FAST et met en lumière les contributions des scientifiques chinois au domaine de l'astrophysique. À mesure que la recherche se poursuit, on s’attend à ce que d’autres découvertes et progrès dans notre compréhension des FRB soient réalisés.

Source(s) : Agence de presse Xinhua