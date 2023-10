La Chine va lancer une sonde lunaire pour collecter des échantillons sur la face cachée de la Lune

La Chine prévoit une nouvelle mission lunaire appelée Chang'e-6, qui vise à collecter des échantillons du bassin Pôle Sud-Aitken, sur la face cachée de la Lune. Prévue pour un lancement vers 2024, cette mission marquera la première fois que des humains auront accès à des échantillons provenant de la face cachée de la Lune. L’objectif ultime est d’améliorer notre compréhension de la Lune terrestre.

L'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a déclaré que la mission se concentrerait sur la collecte d'échantillons provenant de différentes régions et de différents âges. En analysant ces échantillons, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation et l’évolution de la Lune. Notamment, on pense que la face cachée de la Lune est plus ancienne que la face proche, ce qui la rend d’un grand intérêt scientifique.

La sonde lunaire Chang'e-6 rejoindra la série de missions lunaires chinoises réussies, qui ont débuté avec Chang'e-1 en 2007. Les missions ultérieures telles que Chang'e-3 et Chang'e-4 ont franchi des étapes importantes, notamment le tout premier atterrissage en douceur sur la face cachée de la Lune.

L'ambitieux programme lunaire de la CNSA joue un rôle crucial dans la stratégie d'exploration spatiale de la Chine. Il vise à approfondir notre compréhension de la géologie de la Lune, de ses ressources potentielles et de son potentiel pour une future exploration humaine. Cette mission contribuera à la connaissance de la Lune par la communauté scientifique au sens large et à son importance dans la résolution des mystères du système solaire.

En conclusion, la prochaine mission lunaire chinoise Chang'e-6 représente une opportunité passionnante pour l'exploration scientifique. En collectant des échantillons sur la face cachée de la Lune, les chercheurs espèrent approfondir notre compréhension du voisin céleste le plus proche de la Terre. Cette mission fournira des informations précieuses sur l'histoire de la Lune et les processus géologiques, et ouvrira potentiellement de nouvelles possibilités pour les futures missions habitées sur la Lune.

