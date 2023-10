La Chine invite à une collaboration mondiale pour la Station internationale de recherche lunaire

By

La Chine invite la communauté spatiale mondiale à collaborer sur sa Station internationale de recherche lunaire (ILRS). Lors du Congrès astronautique international tenu à Bakou, en Azerbaïdjan, Li Guoping, ingénieur en chef de l'Administration spatiale nationale de Chine (CNSA), a fourni un aperçu détaillé des ambitieux projets d'exploration spatiale de la Chine.

L'une des prochaines missions chinoises, Chang'e 6, vise à entrer dans l'histoire en tant que première mission de retour d'échantillons sur la face cachée de la Lune. Prévue pour un lancement en 2026, cette mission s'appuie sur le succès de la mission Chang'e 5 et comprend des contributions de la France, de l'Italie et de l'Agence spatiale européenne (ESA). Le Queqiao 2, également connu sous le nom de « Magpie Bridge 2 », un orbiteur lunaire, jouera un rôle crucial en facilitant la communication entre l'atterrisseur lunaire et le contrôle de mission.

Chang'e 6 devrait récupérer deux kilogrammes de matière lunaire, similaire aux réalisations de son prédécesseur. De plus, la mission Chang'e 7, prévue pour 2026, explorera le pôle sud de la Lune. Plusieurs pays ont soumis des propositions pour contribuer à cette mission avec des charges utiles internationales, et l’évaluation de ces propositions est actuellement en cours. La mission Chang'e 8, dont le lancement est prévu en 2028, ciblera également le pôle sud de la Lune et servira de mission principale pour l'établissement de l'ILRS.

La Chine recherche activement une collaboration internationale pour la mission Chang'e 8, avec une capacité de charge utile d'environ 200 kilogrammes dédiée aux charges utiles internationales. La CNSA lance un appel à propositions auprès de collaborateurs potentiels. En outre, la Chine a lancé un programme lunaire avec équipage dans le but d’atterrir des astronautes sur la Lune d’ici 2030. La CNSA développe un lanceur lourd pour soutenir cet effort.

En plus des missions lunaires, la Chine a prévu la série de missions Tianwen, comprenant le retour d'échantillons d'astéroïdes, le retour d'échantillons de Mars et l'exploration planétaire. La Chine souligne que les données et les échantillons collectés lors de ces missions seront mis à la disposition de la communauté scientifique mondiale à des fins de recherche.

La Chine est engagée dans des efforts de collaboration avec divers pays et a établi des partenariats, dont un notable avec Roscosmos. Le partage d'échantillons lunaires obtenus lors de la mission Chang'e 5 avec des collaborateurs internationaux démontre l'engagement de la Chine en faveur de la coopération. Le programme ILRS, initié par des scientifiques chinois, vise à établir des opérations à long terme en orbite lunaire et à la surface lunaire. La Chine négocie actuellement avec des pays et des organisations internationales aux niveaux bilatéral et multilatéral pour le projet ILRS.

La CNSA offre une flexibilité aux partenaires, leur permettant de contribuer au projet selon leurs capacités. La coopération peut impliquer la fourniture de charges utiles ou d'instruments, ainsi que la participation à des recherches scientifiques utilisant les données et les échantillons renvoyés par les missions de l'ILRS. L'ILRS est un projet visionnaire s'étendant de 2025 à 2040, démontrant l'engagement de la Chine en faveur de la collaboration internationale dans la recherche lunaire et au-delà.

