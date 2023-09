La Chine lance un concours pour nommer un vaisseau spatial lunaire

By

La Chine appelle le public à suggérer des noms pour deux engins spatiaux qui joueront un rôle crucial dans le projet national d'envoyer des astronautes sur la Lune avant 2030. L'Agence chinoise des missions spatiales habitées (CMSA) a lancé un concours, invitant les gens à soumettre des noms pour un atterrisseur lunaire avec équipage et un vaisseau spatial avec équipage de nouvelle génération.

La CMSA a précisé que les noms choisis devraient refléter les valeurs et éléments fondamentaux liés aux vols spatiaux habités, ainsi que mettre en valeur l'expertise de la Chine en matière de fabrication intelligente. Le concours se déroulera jusqu'au 30 septembre et l'agence présélectionnera 10 noms après une sélection préliminaire. Le vote en ligne sera ouvert pour les noms présélectionnés, la sélection finale étant effectuée par une équipe d'examen composée d'experts en aérospatiale et en littérature.

La Chine a déjà mené un essai du vaisseau spatial avec équipage de nouvelle génération, qui devrait subir un vol d'essai complet en 2027 à l'aide de la fusée Longue Marche 10. Moins d'informations sont disponibles sur l'atterrisseur lunaire, mais les rapports indiquent qu'il pèsera environ 57,320 XNUMX livres et comprendra un module d'atterrissage et un module de propulsion. Cet atterrisseur est conçu pour transporter deux astronautes à la surface de la Lune et les ramener en orbite lunaire.

La mission nécessitera deux lancements de la fusée Longue Marche 10. Des animations détaillées publiées par CMSA visualisent l'atterrisseur, le vaisseau spatial et la progression prévue de la mission.

Cette initiative permet au public de participer à l'objectif ambitieux du pays en matière d'exploration lunaire. Il vise à impliquer et inspirer le peuple chinois, en favorisant un sentiment de fierté nationale et d’appropriation du programme spatial. Le concours reflète l'engagement de la Chine à renforcer sa présence dans l'exploration spatiale et espère capturer l'essence de ses réalisations avec les noms choisis.

