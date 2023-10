La Chine envisage d'agrandir la station spatiale Tiangong avec de nouveaux modules

La Chine a révélé son intention d'envoyer de nouveaux modules à sa station spatiale Tiangong afin d'augmenter son volume et ses capacités lors du 47e Congrès astronautique international. Zhang Qiao, de l'Académie chinoise des technologies spatiales (CAST), a présenté le projet d'étendre Tiangong de trois à six modules. L'expansion impliquera le lancement d'un module d'extension multifonctionnel doté de six ports d'accueil, qui s'amarreront au port avant du module principal. Le calendrier de ces lancements est estimé à environ quatre ans. Un Tiangong agrandi représenterait plus d’un tiers de la masse de la Station spatiale internationale (ISS), qui pèse actuellement 450 tonnes.

En plus de son expansion, la Chine développe également des interfaces d’expansion pour héberger de grandes charges utiles externes et des modules gonflables pouvant servir d’habitats et de vérification pour l’exploration lunaire en équipage. L'entrepreneur spatial chinois CASC, qui comprend CAST, est impliqué dans le développement et la fabrication du vaisseau spatial et des modules destinés à Tiangong.

D'autres projets pour Tiangong incluent le lancement d'un télescope spatial en coorbite appelé Xuntian, qui pourra s'amarrer à la station pour la maintenance, les réparations, le ravitaillement et les mises à niveau. La station spatiale sera également équipée d’imprimantes 3D, de robots intelligents, d’une connectivité et de bras robotiques améliorés, ainsi que d’un système d’observation des débris spatiaux. Un jumeau numérique de la station est également en préparation.

Les activités spatiales de la Chine se développent, avec l'intention d'envoyer des astronautes sur la Lune et de construire une station internationale de recherche lunaire dans les années 2030. Ils travaillent également sur une mission de retour d’échantillons sur Mars. La portée croissante de ces projets reflète une augmentation des ressources pour le secteur spatial chinois, mais peut poser des défis logistiques, techniques et budgétaires.

Tiangong a également connu une coopération internationale, avec plus de 100 projets de recherche scientifique lancés et des expériences sélectionnées par le biais du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies. La Chine recherche également une coopération au niveau de la charge utile, de la technologie et des modules. Ils envisagent d'ouvrir Tiangong à diverses fins commerciales, notamment touristiques, et ont sélectionné des propositions pour développer des missions d'approvisionnement à faible coût vers la station spatiale.

Sources:

– [nom de la source] (source)

– [nom de la source] (source)