La Chine va lancer Queqiao-2 pour soutenir les communications lunaires

La Chine devrait lancer le satellite de communication relais Queqiao-2 au premier semestre 2024 pour faciliter la communication entre sa prochaine mission lunaire, Chang'e-6, et la Terre. L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a annoncé cette évolution vendredi. Queqiao-2 est une version améliorée du satellite Queqiao original, qui servait de satellite relais pour la mission Chang'e-4.

La mission Chang'e-6, dont l'atterrissage est prévu sur la face cachée de la Lune en 2024, se concentrera sur un cratère situé dans le bassin Pôle Sud-Aitken. En raison de la Lune obscurcissant la communication directe avec la Terre, la mission s'appuiera sur le satellite Queqiao-2 pour transmettre les données à l'équipe au sol.

Une fois la mission Chang'e-6 terminée, le satellite Queqiao-2 ajustera son orbite et continuera à soutenir les missions Chang'e-7 et Chang'e-8 ultérieures, ainsi que les futurs projets d'exploration lunaire. Tang Yuhua, concepteur en chef adjoint de la mission Chang'e-7 au Centre d'exploration lunaire et d'ingénierie spatiale de la CNSA, a confirmé cette information au China Media Group (CMG).

Queqiao-2 reprendra les services de communication de relais précédemment fournis par le satellite Queqiao d'origine, assurant ainsi une connectivité continue pour les sondes Chang'e-4 et Yutu-2 situées sur la face cachée de la Lune. De plus, Queqiao-2 devrait entreprendre d’importantes tâches d’exploration scientifique au cours de sa mission.

Dans l'ensemble, le lancement de Queqiao-2 démontre l'engagement continu de la Chine à faire progresser ses capacités d'exploration spatiale et à élargir notre compréhension de la surface de la Lune.

Définitions:

– Satellite de communication relais : satellite conçu pour faciliter la communication en recevant des signaux d’un endroit et en les transmettant à un autre.

– Mission lunaire : Mission menée par un vaisseau spatial pour explorer et étudier la lune.

– Face cachée de la Lune : L’hémisphère de la Lune non visible depuis la Terre.

– Orbite : La trajectoire courbe suivie par un objet, tel qu'un satellite, autour d'un corps céleste.