Mission Nouvelle Lune pour collecter des échantillons de la face cachée de la Lune

By

La prochaine mission chinoise Chang'e 6, destinée à collecter des échantillons sur la face cachée de la Lune, transportera également une charge utile en provenance du Pakistan. La mission, prévue pour l'année prochaine, a finalisé ses plans visant à inclure le satellite cubesat ICUBE-Q du Pakistan sur son orbiteur, selon un communiqué du gouvernement publié vendredi.

L'objectif principal de la mission Chang'e 6 est de collecter des échantillons sur la face cachée de la Lune. Le vaisseau spatial se compose d’un module orbiteur, atterrisseur, ascendant et rentrée. Le site d'atterrissage prévu pour le vaisseau spatial est le bassin Pôle Sud-Aitken, où il collectera des échantillons de poussière et de roches. Cette mission pourrait potentiellement être le premier exemple de collecte d’échantillons sur la face cachée de la Lune, fournissant des informations précieuses et élargissant nos connaissances lunaires.

La mission Chang'e 6 transportera un total de 10 kilogrammes d'équipements étrangers sur son atterrisseur et son orbiteur. Cela comprend des instruments scientifiques de France, d'Italie et de l'Agence spatiale européenne, en plus de la charge utile pakistanaise de l'orbiteur.

Il convient de noter que même si les États-Unis, l’ex-Union soviétique et la Chine ont réussi à ramener des échantillons lunaires sur Terre, aucun n’a obtenu d’échantillons de la face cachée de la Lune. Cette mission revêt donc une grande importance en termes d’exploration et de compréhension scientifiques.

La récente mission indienne, Chandrayaan 3, a réalisé le premier atterrissage en douceur près du pôle sud lunaire. Le rover Pragyan et le rover de la mission chinoise Chang'e 4 exploraient tous deux activement la surface lunaire avant que l'Organisation indienne de recherche spatiale n'active le mode veille dans leurs systèmes. Des efforts sont en cours pour réveiller le rover, mais jusqu’à présent, aucun signal n’a été reçu.

Dans l'ensemble, la mission Chang'e 6, avec sa collaboration avec le Pakistan, ajoute une dimension passionnante à l'exploration lunaire et à la recherche scientifique. En collectant des échantillons sur la face cachée de la Lune, les scientifiques pourront mieux comprendre cette région et analyser la composition des échantillons pour élargir nos connaissances sur la Lune.

Sources:

– Déclaration du gouvernement

– Article du Hindustan Times