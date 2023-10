La Chine a révélé ses projets ambitieux visant à étendre sa station spatiale existante, Tiangong, en augmentant le nombre de ses modules de trois à six dans les années à venir. L'objectif est de fournir une plate-forme alternative pour les missions proches de la Terre, en particulier pour les astronautes d'autres pays, alors que la Station spatiale internationale (ISS) approche de la fin de sa durée de vie opérationnelle, prévue vers 2030. L'annonce a été faite par l'Académie chinoise de Space Technology (CAST) lors du 74e Congrès astronautique international.

Tiangong, qui se traduit par « Sky Palace », est la dernière aventure chinoise dans l'espace, succédant aux modules Tiangong-1 et Tiangong-2. Actuellement, Tiangong comporte trois modules et pèse environ 96,000 55.6 kg, avec des dimensions de 39 mètres de longueur et 2024 mètres de largeur. Pour étendre ses capacités, la Chine prévoit d'ajouter trois modules supplémentaires, le quatrième module, nommé « Xuntian », dont le lancement est prévu en 340. Tiangong orbite autour de la Terre à des altitudes allant de 450 à 16 kilomètres, similaire à la trajectoire de l'ISS, mais il est plus petit et plus léger, avec seulement trois modules par rapport aux XNUMX de l'ISS.

Le programme de la Station spatiale internationale est une collaboration d'agences spatiales des États-Unis, de Russie, d'Europe, du Japon et du Canada. Cela implique des équipages de conduite internationaux, des lanceurs, des opérations, des installations de formation et des recherches scientifiques. La Chine ne participe cependant pas à ce programme. Alors que l’ISS approche du déclassement, la Chine vise à consolider sa position d’acteur majeur de l’exploration spatiale d’ici 2030.

Sources:

– Hindustan Times – https://www.hindustantimes.com/science/china-plans-to-expand-modules-of-its-tiangong-space-station/story-jAJYaBGVgMEM9p20PsUlQJ.html