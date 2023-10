La Chine envisage d’agrandir sa station spatiale alors que l’ISS approche de la fin de sa durée de vie

By

La Chine s'apprête à étendre sa station spatiale à six modules dans les années à venir, offrant ainsi aux astronautes d'autres pays une plate-forme alternative pour les missions proches de la Terre, alors que la Station spatiale internationale (ISS) approche de la fin de sa durée de vie opérationnelle. L'Académie chinoise des technologies spatiales (CAST) a annoncé lors du Congrès astronautique international que la durée de vie opérationnelle de la station spatiale chinoise dépasserait 15 ans, ce qui est plus long que prévu.

La station spatiale chinoise, connue sous le nom de Tiangong ou Palais Céleste, est pleinement opérationnelle depuis fin 2022 et peut accueillir jusqu'à trois astronautes. Après extension à six modules, sa masse sera de 180 tonnes, soit seulement 40 % de la masse de l'ISS. Cependant, l’ISS, en orbite depuis plus de deux décennies, devrait être mise hors service après 2030. La Chine ambitionne de devenir une puissance spatiale majeure à la même époque.

La Chine a exprimé sa volonté de collaborer avec d'autres pays en invitant leurs astronautes dans la station chinoise. L'année dernière, il a été rapporté que plusieurs pays avaient demandé à envoyer leurs astronautes à Tiangong. Cependant, l'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé cette année qu'elle ne disposait ni du budget ni de l'approbation politique nécessaires pour participer au projet, entravant ainsi les aspirations de la Chine en matière de diplomatie spatiale.

Malgré les défis, Tiangong symbolise l'influence et la confiance croissantes de la Chine dans ses projets spatiaux. Elle est devenue concurrente des Etats-Unis dans le domaine de l'exploration spatiale et est interdite par la loi américaine de toute collaboration avec la NASA. La Russie, participant à l'ISS, a également proposé de construire sa propre station spatiale avec la coopération des pays BRICS.

Les projets d'expansion de la station spatiale chinoise et son ambition de devenir une puissance spatiale majeure reflètent son engagement en faveur des progrès de l'exploration spatiale. Alors que l’ISS approche de la fin de sa durée de vie, la Chine vise à fournir aux astronautes d’autres pays une plate-forme alternative pour les missions proches de la Terre.

Définitions:

– ISS : Station spatiale internationale

– Tiangong : station spatiale chinoise, également connue sous le nom de Palais Céleste

– BRICS : Un groupe composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud

Sources:

Reuters – « La Chine envisage d’étendre sa station spatiale pour défier l’ISS »

