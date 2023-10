La Chine va déployer un télescope à neutrinos dans l'océan Pacifique occidental

La Chine s'apprête à déployer son premier télescope à neutrinos dans l'océan Pacifique occidental pour étudier l'origine des rayons cosmiques à ultra haute énergie. L'Université Jiao Tong de Shanghai (SJTU) a dirigé les recherches et a dévoilé le modèle du télescope, baptisé TRopIcal DEep-sea Neutrino Telescope (TRIDENT), lors d'une conférence de presse. L'expédition en mer de Chine méridionale est prévue pour 2021 et l'équipe a identifié un site approprié pour le télescope à une profondeur de 3,500 XNUMX mètres.

Le TRIDENT utilisera deux systèmes de mesure – un système de tube photomultiplicateur et un système de caméra – pour collecter des données sur les eaux profondes. Au cours de l’expédition initiale, l’équipe a collecté environ 1 To de données et mesuré divers paramètres. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Astronomy le 9 octobre.

Les neutrinos, en raison de leur capacité à parcourir des distances astronomiques sans être déviés ou absorbés, constituent un moyen unique d'étudier les régions extrêmes de l'univers. Le télescope TRIDENT utilisera la Terre comme bouclier pour détecter les neutrinos provenant du côté opposé de la Terre. Son emplacement près de l'équateur lui permet d'observer les neutrinos dans différentes directions, complétant ainsi d'autres observatoires de neutrinos tels que l'Observatoire de neutrinos IceCube au pôle Sud et ceux de l'hémisphère Nord.

Le télescope TRIDENT sera composé de 1,200 24,000 télescopes en série et de 12 2026 modules optiques numériques, couvrant une superficie d'environ 2030 kilomètres carrés. Son achèvement est prévu d'ici 2022, permettant la recherche de sources célestes à l'intérieur et à l'extérieur de la Voie lactée. Le SJTU s'attend à ce que le télescope TRIDENT devienne le premier petit télescope à neutrinos proche de l'équateur au monde et le télescope à neutrinos le plus avancé au monde d'ici 10 environ. Le projet a débuté en XNUMX, avec des plans pour la construction de XNUMX télescopes dans la phase initiale.

Sources:

– Université Jiao Tong de Shanghai (SJTU)

– Étude publiée dans Nature Astronomy le 9 octobre 2023