L'agence spatiale chinoise, la China National Space Administration (CNSA), a annoncé qu'elle lancerait l'année prochaine sa mission de retour d'échantillons lunaires Chang'e-6. Cette mission vise à collecter du matériel sur la face cachée de la Lune, ce qui n’a jamais été fait auparavant. Pour soutenir la mission, un nouveau satellite relais lunaire sera déployé au premier semestre.

Le vaisseau spatial, pesant environ 8,200 5 kilogrammes et composé de quatre parties, sera lancé à bord d'une fusée Longue Marche XNUMX depuis le port spatial de Wenchang. Il entreprendra un voyage de deux mois pour ramener sur Terre des échantillons lunaires scientifiquement précieux. La mission utilisera un module de service pour les manœuvres, un atterrisseur pour collecter les matériaux de la surface et un véhicule d'ascension pour renvoyer les échantillons en orbite lunaire.

Le site d'atterrissage de la mission sera la partie sud du cratère Apollo, dans le bassin Pôle Sud-Aitken, un ancien bassin d'impact susceptible de contenir des matériaux éjectés des profondeurs de la Lune. L'atterrisseur tentera de collecter 2,000 XNUMX grammes de matériau par excavation et forage en surface. Les échantillons collectés seront protégés lors d'une rentrée atmosphérique à grande vitesse par un module de réentrée libéré par le module de service.

En cas de succès, cette mission offrirait aux scientifiques l'opportunité d'explorer la composition du manteau lunaire autrement inaccessible. Cela pourrait également améliorer notre compréhension de la composition lunaire, du volcanisme, des substances volatiles et de l’histoire du système solaire. De plus, des charges utiles internationales de France, de Suède, d'Italie et du Pakistan seront incluses dans la mission.

Chang'e-6 est une solution de secours reconvertie pour la mission Chang'e-5, qui a collecté des échantillons de la face visible de la Lune en 2020. La nouvelle mission est plus complexe, en partie à cause de la nécessité pour le satellite relais Queqiao-2 de faciliter communication avec la face cachée de la Lune. Le satellite entrera sur une orbite rétrograde lointaine et servira de relais de communication. Le premier satellite Queqiao a soutenu la mission Chang'e-2019 de 4, qui a marqué le premier atterrissage en douceur sur la face cachée de la Lune.

Les échantillons collectés par Chang'e-6 seront dans un premier temps mis à la disposition des scientifiques et des institutions chinoises, avec la possibilité de propositions de recherche internationales à l'avenir. Cette mission, ainsi que Chang'e-5, sert de test pour les futures missions lunaires habitées et fait partie du programme de la Station internationale de recherche lunaire (ILRS) dirigée par la Chine.

