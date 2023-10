La Chine envisage d'agrandir sa Station spatiale pour concurrencer l'ISS

By

La Chine est sur le point de doubler la taille de sa station spatiale, Tiangong, dans le but de rivaliser avec la Station spatiale internationale (ISS) dirigée par la NASA et d'attirer d'autres pays. L'expansion consistera à augmenter le nombre de modules de trois à six, offrant ainsi une plate-forme alternative pour les missions proches de la Terre. Selon l'Académie chinoise des technologies spatiales (CAST), la durée de vie opérationnelle de la station spatiale chinoise dépassera 15 ans.

Tiangong est pleinement opérationnel depuis fin 2022, pouvant accueillir un maximum de trois astronautes à une altitude orbitale allant jusqu'à 450 km (280 miles). Malgré l’agrandissement, le Tiangong de 180 tonnes ne représentera toujours que 40 % de la masse de l’ISS, qui peut accueillir un équipage de sept astronautes. Cependant, l'ISS, dont le déclassement est prévu après 2030, coïncide avec le projet de la Chine de devenir une « puissance spatiale majeure ».

Les aspirations de la Chine en matière de diplomatie spatiale se sont heurtées à un obstacle lorsque l'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé qu'elle ne disposerait pas du budget ni de l'approbation politique nécessaires pour participer à Tiangong. Même si plusieurs pays avaient manifesté leur intérêt pour envoyer leurs astronautes vers la station chinoise, la décision de l'ESA a mis en lumière les limites des ambitions chinoises.

Néanmoins, Tiangong représente l’influence et la confiance croissantes de la Chine dans ses efforts spatiaux. Il est devenu un symbole des capacités spatiales du pays et un rival des États-Unis dans ce domaine. Cependant, en raison des lois américaines, il est interdit à Tiangong de collaborer directement ou indirectement avec la NASA.

Pendant ce temps, la Russie, autre participant à l’ISS, recherche également des opportunités en matière de diplomatie spatiale. Roscosmos, l'agence spatiale russe, prévoit de construire une station spatiale composée de six modules pouvant accueillir jusqu'à quatre cosmonautes. Moscou a suggéré que ses partenaires du groupe BRICS, à savoir le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, pourraient contribuer à la construction de la gare.

En conclusion, l'expansion de la station spatiale Tiangong par la Chine témoigne de sa détermination à devenir un acteur majeur de l'exploration spatiale. En proposant une alternative à l’ISS, la Chine vise à attirer la collaboration internationale et à ouvrir la voie à ses ambitions de domination du domaine spatial.

