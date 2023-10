Une nouvelle vidéo révèle les ambitieux plans d'exploration lunaire de la Chine

By

Une vidéo récemment divulguée a donné un aperçu des projets à long terme de la Chine en matière d'exploration lunaire en équipage. La vidéo, qui présente la station spatiale lunaire chinoise et le développement d'une base de grotte en fusion lunaire, met en lumière les ambitions du pays en matière d'exploration spatiale.

L'un des éléments clés mis en évidence dans la vidéo est le projet de la Chine de créer une station spatiale lunaire en orbite autour de la Lune. Cette plate-forme orbitale, comme le montre la vidéo, devrait rivaliser avec la Lunar Gateway de la NASA et servira de plaque tournante pour les futures missions lunaires. La vidéo révèle également que la Chine étudie la possibilité de construire une base à l’intérieur des tubes de lave lunaires, qui offrent une protection naturelle contre les radiations et pourraient accueillir des bases entières.

En plus des installations orbitales, la vidéo présente des atterrisseurs lunaires qui transporteront des astronautes vers et depuis la surface de la Lune. Il est intéressant de noter que l’atterrisseur présenté dans la vidéo diffère de celui récemment dévoilé par la Chine. Alors que l'atterrisseur récemment dévoilé est destiné aux premières missions de taïkonautes sur la surface lunaire d'ici 2030, l'atterrisseur présenté dans la vidéo est similaire à celui utilisé par les astronautes d'Apollo, avec des modules de descente et d'ascension séparés.

En outre, la vidéo fait allusion aux ambitions de la Chine en matière d’exploration extraterrestre au-delà de la Lune. La légende de clôture, « Exploration extraterrestre. Nous sommes toujours en route », suggère que la Chine considère ses efforts d’exploration lunaire comme un tremplin vers des missions vers Mars et au-delà.

Bien que la vidéo fournisse des informations précieuses sur les projets d'exploration lunaire de la Chine, il est important de noter que les informations présentées sont basées sur des traductions et des interprétations de textes en mandarin. La vidéo souligne l'importance du programme spatial chinois et ses aspirations à jouer un rôle de premier plan dans la future exploration spatiale.

