La Chine envisage d'agrandir sa station spatiale alors que l'ISS approche de la fin de son cycle de vie

Selon un récent rapport de Reuters, la Chine vise à étendre sa station spatiale en augmentant sa taille de trois à six modules au cours des prochaines années. Alors que la Station spatiale internationale (ISS) dirigée par la NASA approche de la fin de son cycle de vie d'ici les années 2030, les projets chinois d'une station spatiale plus grande pourraient potentiellement fournir aux astronautes d'autres pays une nouvelle plate-forme pour les missions proches de la Terre.

La station spatiale chinoise actuelle s'appelle Tiangong, ce qui signifie « Palais céleste » en anglais. Il se compose actuellement de trois modules. Le premier module, Tiangong-1, a été lancé en septembre 2011 et a servi de plate-forme expérimentale pour les tests de rendez-vous et d'amarrage avec le vaisseau spatial Shenzhou. Il a également accueilli les missions avec équipage Shenzhou 9 et Shenzhou 10. Cependant, la Chine a déclaré Tiangong-1 hors de son contrôle en mars 2016, et il est rentré dans l'atmosphère terrestre en avril 2018, brûlant à sa rentrée.

L'expansion de la station spatiale chinoise permettra de prolonger la durée de vie opérationnelle de plus de 15 ans. Cela offrira aux astronautes de divers pays une plate-forme différente pour mener des missions proches de la Terre, favorisant ainsi la collaboration internationale dans l'exploration spatiale. Alors que l'ISS approche de la fin de sa durée de vie opérationnelle, l'expansion de la station spatiale chinoise pourrait potentiellement combler le vide et soutenir la recherche scientifique et les progrès technologiques en cours dans l'espace.

Avec ses projets ambitieux d’exploration spatiale, la Chine continue de démontrer son engagement à renforcer sa présence dans l’espace. À mesure que le pays agrandit sa station spatiale, il cherche à jouer un rôle plus important dans la communauté spatiale internationale, en contribuant au progrès de l'exploration spatiale habitée dans son ensemble.

Sources:

– Reuters : [URL]

– NASA : [URL]