Plantes dans l’espace : une étape vers des systèmes de survie autonomes

Dans une expérience révolutionnaire menée par l'atterrisseur chinois Chang'e-4 le 3 janvier 2019, des scientifiques ont réussi à faire pousser des plantes sur la face cachée de la Lune. La charge utile d'expérimentation biologique (BEP), contenant des graines de coton, de pomme de terre, d'arabidopsis et de colza, ainsi que des œufs de mouche, de la levure et de l'eau, visait à évaluer la croissance et la santé des organismes dans l'environnement lunaire. Les résultats de cette expérience ont des implications significatives pour les futures missions sur la Lune, sur Mars et au-delà.

Cultiver des plantes dans l’espace est crucial pour diverses raisons. En plus de servir de source de nutrition et de réduire le besoin de missions de réapprovisionnement, les plantes jouent un rôle essentiel dans l’élimination du dioxyde de carbone et la production d’oxygène. Ils contribuent également au recyclage des déchets et au bien-être des astronautes. Contrairement aux systèmes traditionnels de contrôle environnemental et de survie (ECLSS), qui reposent sur des composants mécaniques, un système biorégénératif peut se reconstituer au fil du temps. Cela le rend particulièrement adapté aux missions dans l’espace lointain où les possibilités de réapprovisionnement sont limitées.

L'auteur principal Xie Gengxin, professeur d'ingénierie environnementale au Centre d'exploration spatiale, souligne l'importance de cultiver des plantes dans l'espace pour les futures bases de survie sur des planètes extraterrestres. Établir une production autonome d’oxygène et de nourriture sans dépendre de la Terre est une étape nécessaire vers une présence humaine à long terme dans l’espace.

La charge utile BEP, pesant 2.608 kg (5.75 livres) et mesurant 198 mm de hauteur et 173 mm de diamètre (7.75 sur 6.8 pouces), a été la première expérience biologique menée sur la face cachée de la Lune. Il se composait de six éléments, dont des producteurs (plantes), des consommateurs (mouches des fruits) et des décomposeurs (levure), pour créer un écosystème fonctionnel. L'expérience a été conçue pour répondre aux préoccupations concernant l'impact de l'environnement lunaire sur la croissance des plantes, notamment le rayonnement intense et la faible gravité.

Malgré les défis posés par les conditions de la Lune, l'expérience a démontré que les plantes peuvent effectivement germer et croître sous un rayonnement intense et une faible gravité. Les plantes étaient nourries par les mouches des fruits, elles-mêmes soutenues par la décomposition des déchets par la levure. Cet écosystème en boucle fermée a fonctionné avec succès pendant une période limitée avant que la nuit lunaire et ses températures extrêmes ne mettent fin à l’expérience.

Si l’expérience a mis en valeur le potentiel de la culture de plantes dans l’espace, elle a également mis en évidence la nécessité de poursuivre les recherches et les progrès technologiques. Les missions futures devront relever les défis du maintien d’une température confortable, de la protection contre les radiations et de l’extension de la longévité de la croissance des plantes dans les environnements extraterrestres.

Le succès de cette expérience révolutionnaire nous rapproche de l’établissement de systèmes de survie autonomes au-delà de la Terre. Grâce à la recherche et à l’innovation continues, l’humanité est sur la bonne voie pour libérer le potentiel de l’exploration et de la colonisation spatiales.

-

QFP

Q : Quel était le but de la charge utile d’expérimentation biologique (BEP) ?

R : Le BEP visait à évaluer les effets des conditions de la surface lunaire sur la croissance et la santé des organismes terrestres.

Q : Quelles étaient les composantes de l’expérience BEP ?

R : L'expérience BEP consistait en des graines de coton, de pomme de terre, d'arabidopsis et de colza, ainsi que des œufs de mouche, de la levure et de l'eau.

Q : Pourquoi est-il important de cultiver des plantes dans l’espace ?

R : Cultiver des plantes dans l’espace fournit une source de nutrition, aide au recyclage des déchets, élimine le dioxyde de carbone et génère de l’oxygène. C’est crucial pour la survie à long terme et l’autosuffisance des missions spatiales.

Q : Comment l’expérience a-t-elle démontré la faisabilité de la croissance des plantes dans l’espace ?

R : L'expérience a permis de faire pousser des plantes malgré le rayonnement intense, la faible gravité et la lumière intense et prolongée à la surface de la Lune.

Q : Quels sont les défis liés à la culture de plantes dans l’espace ?

R : Les défis incluent le maintien d’une température confortable, la protection contre les radiations et la garantie de la longévité de la croissance des plantes dans des environnements extraterrestres.