Des chercheurs chinois annoncent le lancement du télescope spatial Xuntian

Des chercheurs chinois ont révélé leur intention de lancer le télescope spatial Xuntian, également connu sous le nom de Chinese Survey Space Telescope (CSST) ou Chinese Space Station Telescope. Ce vaisseau spatial de pointe devrait commencer ses opérations scientifiques en 2024 et orbitera aux côtés de la station spatiale chinoise Tiangong.

Le télescope Xuntian est présenté comme dépassant les capacités du télescope Hubble de la NASA, offrant des vues panoramiques haute définition de l'univers avec une résolution spatiale supérieure. Selon Li Ran, scientifique du projet CSST Scientific Data Reduction System, alors que Hubble peut voir un mouton, le CSST peut en visualiser des milliers avec la même résolution. Cependant, le télescope n'a pas été directement comparé au télescope James Webb de la NASA, souvent considéré comme le successeur de Hubble, qui possède un miroir primaire plus grand avec des capacités optiques améliorées.

Bien que le télescope Xuntian possède un miroir primaire de deux mètres de diamètre plus petit que celui de Hubble et Webb, les chercheurs chinois affirment qu'il offre un champ de vision plus de 300 fois plus grand que celui de Hubble et dépasse dans une certaine mesure Webb. Zhou Jianping, concepteur en chef du programme spatial habité chinois, décrit Xuntian comme le projet scientifique le plus important depuis le lancement du programme de station spatiale chinoise.

Actuellement, le télescope Xuntian est en phase de développement et de construction, avec tous les sous-systèmes, composants et unités déjà développés. L'échantillon prototype est en cours de préparation pour être testé avant de construire l'échantillon du télescope. Des tests conjoints avec la plateforme Xuntian et des validations à la base de lancement seront menés avant la date de lancement prévue en 2024.

