La Chine fait des progrès ambitieux dans le domaine des communications quantiques en prévoyant de lancer des satellites de communications quantiques de pointe. Le pays avait déjà lancé son premier satellite de communications quantiques dédié, Micius, en 2016, et travaille depuis sur des missions de suivi pour repousser encore les limites de la technologie de communication quantique.

Selon Wang Jianyu de l'Académie chinoise des sciences (CAS), les prochains satellites se concentreront sur les réseaux de satellites quantiques clés en orbite terrestre basse et sur les plates-formes expérimentales de science quantique en orbite moyenne et haute. Ces développements ont été discutés lors de la troisième Conférence chinoise sur les sciences spatiales.

Les satellites de distribution de clés quantiques (QKD) comme Micius utilisent des bits quantiques ou qubits, qui sont des photons individuels avec des polarisations spécifiques. En générant des paires de photons aléatoires mais intriquées, des clés secrètes peuvent être créées et distribuées aux stations au sol. Cela permet une communication sécurisée et un cryptage des données à l’aide de propriétés quantiques.

Micius lui-même a réalisé des progrès remarquables dans ce domaine, établissant un nouveau record pour la transmission sécurisée de données sur de longues distances. Le satellite a envoyé avec succès les clés aux stations au sol de Delingha et Nanshan, distantes d'environ 756 1,200 kilomètres l'une de l'autre. Il a même réussi à partager des données entre un site en Chine et un autre en Autriche.

Les nouveaux satellites quantiques que la Chine envisage de déployer seront placés sur des orbites plus élevées, similaires aux satellites GPS, leur offrant ainsi une vue plus large de la Terre. Cette couverture élargie permettra aux stations au sol d'avoir des périodes de visibilité plus longues avec les satellites. Cependant, transmettre avec précision les clés quantiques sur des distances nettement plus grandes constituera un défi pour les scientifiques et ingénieurs chinois.

Pour relever ce défi, il faudra développer une technologie de suppression des micro-vibrations pour garantir que des signaux optiques ou laser précis puissent être envoyés depuis ces satellites, qui fonctionneront à environ 6,200 10,000 milles (XNUMX XNUMX kilomètres) au-dessus de la surface de la Terre. Bien que Wang n’ait pas fourni de calendrier pour les nouvelles missions, ces avancées dans la technologie quantique spatiale ont le potentiel de révolutionner la manière dont les données sensibles sont transmises.

Outre la Chine, d’autres pays comme l’Europe explorent activement les technologies de communication quantique. L'Agence spatiale européenne a annoncé son intention de lancer le satellite de distribution de clés quantiques (QKDSat), également connu sous le nom d'Eagle-1, à des fins de démonstration technologique. Ces efforts mondiaux mettent en évidence l’importance croissante de la transmission sécurisée des données et les avancées potentielles qui peuvent être réalisées grâce aux communications quantiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’un satellite de distribution de clés quantiques (QKD) ?

Un satellite QKD est un satellite qui utilise des bits quantiques ou qubits, qui sont des photons individuels avec des polarisations spécifiques, pour créer et distribuer des clés secrètes pour une communication sécurisée et le cryptage des données.

Quel record Micius a-t-il établi en matière de communication quantique ?

Micius a établi un nouveau record pour la distance sur laquelle des données sécurisées pouvaient être transmises à l'aide de moyens quantiques. Il a réussi à envoyer des clés entre les stations au sol de Delingha et de Nanshan, distantes d'environ 756 1,200 kilomètres l'une de l'autre. Il a également réussi à partager des données entre un site en Chine et un autre en Autriche.

À quels défis la Chine sera-t-elle confrontée pour déployer de nouveaux satellites quantiques sur des orbites plus élevées ?

Placer des satellites quantiques sur des orbites plus élevées, à l’instar des satellites GPS, présente des défis en matière de transmission précise des clés quantiques sur des distances beaucoup plus grandes. Les scientifiques et ingénieurs chinois devront développer une technologie de suppression des micro-vibrations pour garantir que des signaux optiques ou laser précis puissent être envoyés depuis les satellites, qui fonctionneront à environ 6,200 10,000 milles (XNUMX XNUMX kilomètres) au-dessus de la surface de la Terre.

D’autres pays sont-ils impliqués dans la technologie de communication quantique ?

Oui, d’autres pays comme l’Europe explorent et développent activement la technologie de communication quantique. L'Agence spatiale européenne a annoncé son intention de lancer le satellite de distribution de clés quantiques (QKDSat), également connu sous le nom d'Eagle-1, à des fins de démonstration technologique. Ces efforts reflètent l’intérêt mondial pour la transmission sécurisée de données à l’aide des communications quantiques.