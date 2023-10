La mission chinoise Chang'e-8 va tester l'utilisation des ressources sur la Lune

La Chine a dévoilé les plans de sa prochaine mission Chang'e-8, qui vise à tester l'utilisation des ressources in situ sur la Lune. La mission, dont le lancement est prévu en 2028, servira de précurseur au projet chinois à plus grande échelle de Station internationale de recherche lunaire (ILRS). La mission Chang'e-8 comprendra un atterrisseur, un rover et un robot, dont les objectifs incluent l'étude de la géologie de la Lune, l'observation de la Terre depuis la surface lunaire, l'analyse d'échantillons lunaires et l'expérimentation de l'utilisation des ressources.

La mission chinoise Chang'e-8 testera également un écosystème terrestre fermé dans l'environnement lunaire. La mission s'appuiera sur les précédentes missions lunaires de la Chine pour vérifier les technologies clés des missions futures. L'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a exprimé son ouverture à la coopération internationale pour cette mission, invitant à la participation à différents niveaux, de la mission aux niveaux du système et de la charge utile.

Les sites d'atterrissage préliminaires de Chang'e-8 comprennent les régions autour des cratères Leibnitz Beta, Amundsen, Cabeus et la crête Shackleton-de Gerlache. Trois de ces sites sont envisagés pour la mission d'atterrissage en équipage Artemis 3.

L'atterrisseur Chang'e-8 transportera 10 charges utiles scientifiques, dont des caméras d'atterrissage et de topographie, un sismomètre, un radiomètre terrestre et un imageur multispectral basés sur la Lune, un télescope à rayons X mous, etc. Le rover sera équipé de quatre charges utiles scientifiques, dont une caméra panoramique, un radar à pénétration lunaire, un analyseur de minéraux à spectre infrarouge et un dispositif d'analyse et de stockage d'échantillons lunaires in situ.

Chang'e-8 suivra la mission Chang'e-7 en 2026, qui ciblera également le pôle sud lunaire. Ces missions jetteront les bases du projet plus vaste de l’ILRS dans les années 2030. De plus, la mission chinoise Chang'e-6, un retour d'échantillons de la face cachée de la Lune, devrait être lancée au premier semestre 2024.

Selon Yu Dengyun, concepteur en chef du projet chinois d'exploration lunaire, l'ILRS sera construit à l'aide de lancements de fusées très lourdes dans les années 2030. L'ILRS servira non seulement de station de recherche lunaire, mais validera également la technologie et les capacités pour les futures missions avec équipage vers Mars.

