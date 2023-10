La Chine invite la coopération internationale à mener une mission lunaire visant à construire un habitat permanent

La Chine a annoncé qu'elle était ouverte à la coopération internationale pour sa prochaine mission lunaire, alors qu'elle s'efforce d'atteindre son objectif de devenir une puissance spatiale majeure d'ici 2030. L'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a fait cette annonce lors du 74e Congrès astronautique international, invitant pays et organisations à participer à sa mission Chang'e-8. La mission vise à établir un habitat permanent sur le pôle sud de la Lune.

Dans le cadre de la coopération « au niveau de la mission », la Chine et ses partenaires internationaux auront l'opportunité de lancer et d'exploiter leur vaisseau spatial, de s'engager dans des interactions entre engins spatiaux et d'explorer conjointement la surface lunaire. Les partenaires internationaux sont également invités à déployer indépendamment leurs propres modules une fois le vaisseau spatial chinois atterri.

Les parties intéressées sont tenues de soumettre une lettre d'intention à la CNSA avant le 31 décembre. La sélection finale des propositions sera effectuée en septembre 2024. La mission Chang'e-8 suivra la mission Chang'e-7 prévue pour 2026, qui recherchera des ressources lunaires sur le pôle sud de la Lune. Les deux missions jetteront les bases de la construction de la Station internationale de recherche lunaire (ILRS) dirigée par la Chine.

La Chine, qui a récemment déployé une sonde sans équipage sur la Lune en 2020, prévoit d'envoyer une autre sonde Chang'e-6 sur la face cachée de la Lune au cours du premier semestre 2024 pour récupérer des échantillons de sol. L’objectif ultime est d’envoyer des astronautes sur la Lune d’ici 2030.

Parallèlement, le programme Artemis de la NASA vise à remettre les astronautes américains sur la surface lunaire d'ici décembre 2025. Toutefois, la loi américaine interdit à la NASA de collaborer, directement ou indirectement, avec la Chine. La mission Artemis 3 en 2025 verra deux astronautes américains atterrir sur le pôle sud de la Lune, une zone jusqu'alors inexplorée par l'homme. Les missions avec équipage Artemis 4 et 5 sont prévues respectivement pour 2027 et 2029.

Il convient de noter qu'en septembre, 29 pays avaient signé les accords Artemis, un pacte formulé par la NASA et le Département d'État américain pour établir des lignes directrices en matière de comportement dans l'espace et sur la surface lunaire. Notamment, la Chine et la Russie ne sont pas signataires de cet accord. La Chine a actuellement obtenu la participation de la Russie et du Venezuela pour son programme de station lunaire.

En résumé, l'invitation de la Chine à la coopération internationale dans le cadre de sa mission Chang'e-8 marque une étape importante vers son ambition de devenir une puissance spatiale majeure. En travaillant avec d'autres pays, la mission vise à établir un habitat permanent sur le pôle sud de la Lune, ouvrant la voie à la construction de la Station internationale de recherche lunaire dans les années 2030. Même si le calendrier chinois s'aligne sur le programme Artemis de la NASA, les collaborations entre les deux agences spatiales sont limitées en raison de la loi américaine.