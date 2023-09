Explorer la possibilité d'un abri en tube de lave lunaire

Des chercheurs chinois mènent des études pour établir un abri à long terme sur la Lune dans des tubes de lave lunaires. Ces structures en forme de tube se sont formées il y a des milliards d’années lorsque de la roche en fusion s’est écoulée sous la couche de lave durcie à la surface de la Lune. Certains de ces tunnels se sont effondrés au fil du temps, créant ainsi des points d’entrée accessibles vers le sous-sol lunaire.

L'Académie de technologie des vols spatiaux de Shanghai a présenté une étude lors de la 10e conférence CSA-IAA sur les technologies spatiales avancées, soulignant le potentiel de ces tubes de lave en tant que refuges contre les conditions lunaires extrêmes. Les températures élevées, les rayonnements et les impacts des micrométéorites peuvent être atténués en utilisant l'environnement protecteur à l'intérieur des tubes.

Afin d'améliorer leur compréhension des tubes de lave lunaires, des chercheurs chinois, dont Zhang Chongfeng, vice-concepteur en chef du vaisseau spatial chinois de la série Shenzhou et des atterrisseurs lunaires, ont mené des travaux de terrain sur des grottes de lave en Chine. Ils ont découvert des similitudes entre les tubes de lave de la Terre et de la Lune, les catégorisant en tubes d'entrée verticaux et en tubes d'entrée inclinés.

À des fins d'exploration, les chercheurs ont identifié les tubes de lave lunaires de Mare Tranquillitatis et Mare Fecunditatis comme cibles principales. Un système mobile robotique sera déployé pour naviguer sur les terrains complexes, transporter des détecteurs auxiliaires pour la communication et le soutien énergétique, et mener des études scientifiques sur l'environnement externe et d'entrée des tubes de lave.

Les tâches effectuées par les détecteurs auxiliaires comprennent l'exploration bionique à plusieurs pattes, le rebond et l'utilisation de détecteurs roulants pour examiner la température, le rayonnement, la poussière lunaire, la composition du sol et la glace d'eau à l'intérieur du tube lunaire.

En regardant vers l’avenir, Zhang propose la construction d’une base de recherche souterraine à long terme au sein d’un tube de lave lunaire pour les bases lunaires avec équipage. Cela impliquerait la construction d'un centre de support à l'entrée du tube pour l'énergie et la communication, l'aménagement du terrain et le déploiement de cabines à l'intérieur du tube.

L'agence spatiale chinoise a annoncé son intention de réaliser un alunissage habité d'ici 2030, marquant le lancement de la phase d'alunissage du programme.

