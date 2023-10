La Chine révèle de futurs plans spatiaux ambitieux, y compris une mission de retour d'échantillons lunaires

Li Guoping, ingénieur en chef de l'Administration spatiale nationale de Chine (CNSA), a partagé des détails sur les futurs projets spatiaux de la Chine lors du Congrès astronautique international. La mission chinoise Chang'e 6 est prévue pour 2026 et vise à être la première mission de retour d'échantillons depuis la face cachée de la Lune. Cette mission sera appuyée par le satellite Queqiao 2, qui servira de relais de données à l'atterrisseur lunaire. La mission Chang'e 6 devrait rapporter deux kilogrammes de matière lunaire, à l'instar de la mission Chang'e 5.

La mission Chang'e 7, également prévue pour 2026, se dirigera vers le pôle sud de la Lune. La Chine a reçu des propositions de huit pays pour des charges utiles internationales pour cette mission. La mission Chang'e 8, prévue pour 2028, servira d'éclaireur pour la Station internationale de recherche lunaire (ILRS) que la Chine vise à établir autour du pôle sud de la Lune. La mission Chang'e 8 a alloué 200 kilogrammes de capacité de charge utile pour les charges utiles internationales.

En plus de ces missions, la Chine a lancé un programme lunaire avec équipage dont l'objectif est d'atterrir des astronautes sur la Lune d'ici 2030. Le pays prévoit également des missions de retour d'échantillons d'astéroïdes (Tianwen-2), des missions de retour d'échantillons sur Mars (Tianwen-3), et une mission d'exploration planétaire vers Jupiter (Tianwen-4). Guoping a souligné que les données et les échantillons de ces missions seront partagés avec la communauté scientifique mondiale à des fins de recherche.

La Chine travaille en étroite collaboration avec d'autres pays, dont Roscosmos, en vue de la création de l'ILRS. Le pays a déjà partagé des échantillons de la mission Chang'e 5 avec des collaborateurs internationaux. L'ILRS vise à assurer des opérations stables à long terme pour les charges utiles et les engins spatiaux en orbite lunaire et sur la surface lunaire. La Chine recherche activement une coopération avec d'autres agences spatiales et accueille favorablement leur participation à différents niveaux de collaboration, depuis la fourniture de charges utiles et d'instruments jusqu'à l'analyse de données et d'échantillons.

L'ILRS est un projet à long terme prévu de 2025 à 2040, et la Chine négocie actuellement avec divers pays et organisations internationales pour faire de ce programme une réalité.

Sources:

– Congrès international d’astronautique à Bakou, Azerbaïdjan

– Administration spatiale nationale chinoise