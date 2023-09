Tubes de lave lunaires : abris potentiels pour une future colonisation lunaire

Les grottes ont joué un rôle important dans l’histoire de l’humanité, offrant refuge et protection à nos ancêtres. De même, les grottes de la Lune pourraient constituer un refuge sûr pour les astronautes lors de futures explorations lunaires. Alors que nous nous embarquons pour une autre mission sur la Lune, la perspective de grottes lunaires comme abris potentiels retient l’attention.

La Lune pose des défis uniques aux astronautes, notamment l’exposition au rayonnement cosmique et solaire, aux météorites, aux fluctuations extrêmes de température et aux éjectas d’impact. Pour faire face à ces dangers, les scientifiques ont découvert des centaines de « lucarnes » ou plafonds effondrés de tubes de lave sur la surface lunaire à l’aide du Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Ces tubes pourraient potentiellement être suffisamment vastes pour accueillir les activités humaines, offrant la protection nécessaire avec un épais plafond rocheux au-dessus.

Les tubes de lave, également connus sous le nom de pyroducs, se forment lorsque la lave qui coule sur la Lune se refroidit et forme une croûte durcie à la surface. Par la suite, la lave à l’intérieur continue de couler et finit par s’écouler, laissant derrière elle une chambre vide. Ces tubes de lave anciens et intacts pourraient servir d’emplacements privilégiés pour les futures bases lunaires.

Les fluctuations extrêmes de température de la Lune, allant de la chaleur torride au froid glacial, rendent les opérations de surface et l'ingénierie des équipements difficiles. Cependant, les tubes de lave offrent un environnement de température stable que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur la Lune. De plus, la surface lunaire est exposée à des niveaux de rayonnement nettement plus élevés que la Terre. Chercher refuge dans la roche épaisse d’un tube de lave pourrait offrir une protection efficace contre ces radiations mortelles.

Des équipes d'exploration de divers pays et agences spatiales ont étudié le potentiel de l'utilisation des tubes de lave lunaires comme abris. Des chercheurs chinois de l’Académie de technologie des vols spatiaux de Shanghai ont mené des travaux approfondis sur le terrain pour comprendre l’utilité pratique de l’utilisation de ces tubes de lave sur la Lune. Ils ont découvert des similitudes entre les tubes de lave lunaires et terrestres, notamment divers types d'entrées telles que verticales et inclinées.

L'existence d'entrées en pente rend l'accès à ces tunnels de lave relativement plus facile. Les rovers pourraient potentiellement pénétrer dans ces entrées, avec un minimum de nettoyage des débris requis. Cette facilité d'entrée et de sortie présente un scénario favorable pour l'exploration lunaire.

La Chine a donné la priorité à l'exploration des tubes de lave lunaires situés à Mare Tranquillitatis et Mare Fecunditatis, également connues respectivement sous le nom de Mer de Tranquillité et Mer de Fécondité. Ils développent un système robotique équipé de roues ou de pieds capables de s'adapter aux terrains difficiles et de surmonter les obstacles. Le système comprend des véhicules auxiliaires pour une reconnaissance et un soutien supplémentaires, permettant l'étude de la poussière lunaire, des radiations et de la présence de glace d'eau dans les tubes.

L’objectif à long terme de la Chine est d’établir une base de recherche souterraine avec équipage dans un tube de lave lunaire. Cette base comprendrait des installations d'habitation et de recherche, avec un centre d'appui à l'énergie et à la communication situé à l'entrée du tube. Bien que les détails spécifiques ne soient pas facilement disponibles, les activités spatiales ambitieuses de la Chine, évidentes dans ses missions réussies et ses projets futurs, indiquent sa détermination à établir une présence lunaire.

Sources:

– Orbiteur de reconnaissance lunaire (LRO)

– Zhang Chongfeng, Académie de technologie des vols spatiaux de Shanghai