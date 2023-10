La Chine envisage d'agrandir la station spatiale Tiangong pour succéder à l'ISS

La Chine a annoncé son intention d’agrandir sa station spatiale Tiangong (« palais céleste ») pour succéder à la Station spatiale internationale (ISS). Lors du récent Congrès astronautique international, la Chine a révélé qu'elle ajouterait trois nouveaux modules à Tiangong, doublant ainsi sa taille. La station devrait être en service pendant plus de quinze ans, prolongeant sa durée de vie opérationnelle jusqu'en 2037 ou plus tard. Le Tiangong modernisé pèsera 180 tonnes et pourra accueillir jusqu'à six membres d'équipage, soit un peu moins que la capacité actuelle de l'ISS, qui est de sept personnes.

Les projets ambitieux de la Chine pour Tiangong reflètent son objectif de devenir une puissance majeure dans l'espace et un rival de la NASA et d'autres grandes agences spatiales. Le pays vise à combler le vide laissé par l’ISS et à s’imposer comme une plateforme de recherche spatiale lucrative. Tiangong a déjà accueilli une quinzaine de taïkonautes depuis ses débuts opérationnels fin 2022. L'année dernière, la Chine avait annoncé que « plusieurs pays » avaient manifesté leur intérêt pour envoyer leurs astronautes vers la station chinoise.

Outre Tiangong, la Chine travaille également sur la Station internationale de recherche lunaire (ILRS) en collaboration avec la société russe Roscosmos. L’ILRS représente la volonté de la Chine de devenir une superpuissance spatiale. Cependant, la Chine a connu un revers dans ses efforts visant à recruter des partenaires internationaux pour Tiangong et l'ILRS lorsque l'Agence spatiale européenne (ESA) a refusé d'y participer. L'ESA a invoqué des raisons budgétaires et politiques pour justifier sa décision.

Le programme spatial agressif de la Chine et sa quête pour devenir une puissance spatiale majeure ont conduit certains analystes à décrire la situation comme une nouvelle course à l'espace. La Chine espère que Tiangong et d’autres missions futures en feront un leader dans l’exploration spatiale. La Russie a également annoncé son intention de construire sa propre station pour succéder à l'ISS, intensifiant ainsi la concurrence dans la recherche et l'exploration spatiales.

Sources:

– Le Congrès international d’astronautique (IAC 2023) à Bakou, Azerbaïdjan.

– L’Académie chinoise des technologies spatiales (CAST).

- Reuters